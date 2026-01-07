В последнее время враг активизировал боевые действия на украинском пограничье. В частности, захватчики пытаются расширить зону боевых действий вблизи границы Украины на Сумщине и Харьковщине. Но поскольку линия фронта на указанных направлениях была стабилизирована, военное руководство оккупантов "сместило акценты" на несколько "второстепенные направления".

Это делается для того, чтобы растянуть наши резервы. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Границы Сумщины

"Во-первых, Сумщина. Там у россиян были очень амбициозные планы – создать 15-километровую буферную зону вдоль линии боевого соприкосновения. К счастью, им это не удалось. Линия фронта была стабилизирована, но враг сместил акценты", – рассказал эксперт.

По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества, "туда зашли менее подготовленные, хотя и с численным преимуществом силы из вновь сформированных полков". Соответственно, украинские защитники были вынуждены подтягивать свои резервы "так же на тушение пожаров".

"Поэтому россияне там накопились и пытаются продавить нас на юг от Юнаковки, вытеснить из Алексеевки и таким образом угрожать Сумам в контексте проведения террора управляемыми авиационными бомбами, артиллерией – всем, чем они могут достать. Поэтому ситуация там тяжелая, мы обороняемся. Конечно, есть определенные откаты назад", – отметил Дмитрий Жмайло.

Угроза для Харьковщины

"На Волчанском направлении ситуация лучше. За прошедшую неделю там было 62 штурмовые действия, то есть враг наращивает свою активность, но серьезных продвижений нет. Мы фактически присутствуем на юге Волчанска и пытаемся выполнять ту самую роль "спичечного коробка", не выпуская россиян на оперативное пространство", – рассказал эксперт по поводу приграничья Харьковщины.

Дмитрий Жмайло пояснил, что группировка врага за рекой Донец "рвется к Синельниково", но "также пытается прорываться дальше и поджимать к Харькову".

Логика оккупантов

"Почему россияне активизируют эти второстепенные направления? Опять же, чтобы растянуть наши резервы. Год назад было наступление по всей ширине фронта, мы не имели никаких резервов, и поэтому были продвижения врага. Сейчас такие продвижения существенно упали, мы имеем резервы, но россияне это понимают и пытаются нас максимально рассредоточить. И эти трансграничные удары – это их "новая-старая" тактика", – объяснил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце прошлого года главарь Кремля Владимир Путин приказал российским захватчикам из группировки войск "Север" в следующем году расширить "буферную зону" именно в Сумской и Харьковской области. Он назвал это "созданием полосы безопасности".

Однако есть большие сомнения, что российский диктатор владеет реальной картиной ситуации. По крайней мере, начальник генштаба армии захватчиков Валерий Герасимов, подводя итоги,"отмечает успехи группировки "Север" в создании полосы безопасности".

