Путину нужна секретная армия за Уралом, но он 'просел' в Украине. Интервью со Жмайло

Российская оккупационная армия вышла на "плато" – ее численность не увеличивается несколько месяцев подряд. В то же время в РФ по-прежнему подписываются десятки тысяч новых контрактов. Может ли Кремль тайно создавать новую армию где-то за Уралом? Этот шаг действительно выглядел бы логичным, особенно с учетом того, что РФ до сих пор не достигла стратегического успеха в Украине.

В то же время реальность такова, что вражеская армия потеряла темп, "просела" и несет слишком большие потери. В частности, Покровск превратился в сплошную "мясорубку". Противник пытается активизироваться на трансграничных участках, чтобы отвлечь украинские силы. Ситуация в Гуляйполе сложная, но уже происходят определенные стабилизационные процессы.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

– Учитывая тот факт, что численность оккупационной армии вышла на "плато" – остается неизменной в течение последних месяцев, – озвучиваются предположения, что, возможно, враг может накапливать определенную группировку войск где-то за Уралом, там, где ее очень трудно или фактически невозможно определить. Конечно, численность армии РФ может не увеличиваться из-за того, что масштабы потерь врага фактически равны количеству новых вояк, которые подписывают контракт. Какова ваша версия, почему возникло "плато" и действительно ли может быть определенный скрытый резерв?

– Действительно, с одной стороны, Кирилл Буданов говорил о том, что в 2025 году в России набрали 403 тысячи. С другой стороны, мы уничтожаем примерно такое же количество, как они пополняют с небольшим набором. В 2026 году Россия планирует усилить в том числе меры по скрытой мобилизации и набрать еще чуть больше 409 тысяч человек.

Они планировали в 2025 году создать 14 дивизий, но на самом деле создали только семь – еще семь перенесли на 2026 год. Причем две созданные дивизии состояли только из одного полка, и это свидетельствует о том, что они не успевают набирать людей и вынуждены свои оперативные резервы сразу бросать в бой, чтобы поддерживать наступательный темп. Но все равно они просели, пытаются перегруппироваться и накопиться. Продвижение врага по всей линии боевого соприкосновения в 1250 километров происходит со скоростью 7 квадратных километров в сутки. Для сравнения: год назад они продвигались на 35-45 квадратных километров.

Чтобы добиться стратегического перелома в войне, россиянам нужно сформировать стратегические резервы. Поэтому теория формирования их за Уралом для того, чтобы усложнить нанесение ударов нашими дальнобойными дронами и ракетами, выглядит логично. Но для этого россиянам нужно что-то делать со своими потерями.

Потому что если темпы нашей мобилизации будут сохраняться и даже наращиваться, если мы получим наши 10 миллиардов евро на первый квартал для продолжения сопротивления, это станет проблемой для врага. Конечно, это противостояние нас очень истощает, но потери у нас составляют в среднем 1 к 6. Если взять Покровское направление, то 1 к 10.

То есть идеи у врага есть, планы есть, понимание есть, но, учитывая текущую ситуацию, к счастью, пока точно нельзя сказать, что им это удастся.

– Вы сказали, что на Покровском направлении сегодня потери врага 1 к 10, действительно огромные. Можно ли сказать, что именно благодаря этому сегодня Вооруженные силы Украины удерживают там плацдарм, что одна из главных причин заключается в том, что это такая себе "мясорубка", которая очень быстро и эффективно уничтожает силы врага?

– Это однозначно мясорубка, и там самый ужас. Там есть полуокружение, там усложненная логистика, там все нашим военным доставляется или наземными роботизированными комплексами, или большими бомберами. Кстати, это важный нюанс: по бомберам мы от россиян на шаг впереди, зато они на шаг впереди от нас по оптоволокну. Но плохая погода дает возможность и нам передохнуть, и, к сожалению, врагу.

Почему мясорубка – это понятно, потому что большая концентрация сил врага на ограниченной местности городской застройки в руинах плюс его тактика инфильтрации – когда они просто пытаются пробежать наши позиции максимально далеко, что приводит к таким большим потерям.

Но очень важна также оперативно-тактическая ситуация на фронте. К северу от Покровска и Мирнограда, конечно, есть наши оборонительные сооружения, мы окопались. Но если завершится наша Покровско-Мирноградская операция и нам придется выйти, то россияне, как после Авдеевки, снова выйдут на оперативное пространство, на поля. И по полям эта масса, десятки тысяч людей, будет расползаться, как тараканы, и перемолоть их будет намного-намного труднее. Поэтому мы стараемся держаться за эти города до последнего.

– Могли бы вы поделиться оценками ситуации в районе Гуляйполя? Вы знаете, что сейчас этот населенный пункт оказался в центре внимания. Почему враг смог добиться там определенных успехов, благодаря чему? И как можно его остановить?

– Почему смог добиться? Потому что уровень боеспособности наших подразделений, уровень морально-психологического состояния разный. Давление врага с той стороны было действительно большим. Военные заранее предупреждали, что там есть проблема, но из-за того, что враг пытается наносить трансграничные удары – у нас есть Сумщина, Волчанск, Меловое, Купянск и другие направления, – подтянуть достаточное количество резервов не удалось.

Именно в тот момент одно из подразделений, которые держали оборону, не выдержало давления, россияне пробили дыру и ринулись в ту дыру. Поэтому нам пришлось быстро оттягиваться назад. Вы помните сообщение, что мы оставили семь населенных пунктов для того, чтобы выровнять линию обороны. Туда переброшены значительные силы штурмовых войск как раз для стабилизации на тактическом уровне.

Сейчас можно говорить, что, учитывая общую ситуацию по фронту, процесс идет в направлении определенной стабилизации. В городе до сих пор находятся наши подразделения, их несколько. Они поделили Гуляйполе на сектора, подготовили соответствующие позиции. Фактически, если говорить о Гуляйполе, мы присутствуем в западной, юго-западной, северо-западной части, тогда как враг присутствует на севере, востоке и юго-востоке и пытается окружить наши подразделения и вытеснить их из этой серой зоны. Так что бои там продолжаются, есть пробуксовка в городской застройке и точно нет такого движения, как несколько недель назад.

Ну а почему врагу удалось? Численное преимущество, разное состояние боеспособности наших сил. Почему враг затормозил? Потому что наши штурмовые войска, как некая палочка-выручалочка, движутся быстро вдоль всей линии боевого столкновения и пытаются на тактическом уровне стабилизировать линию фронта.

– Появилась свежая информация от Госпогранслужбы о том, что враг пытается расширить зону боевых действий вблизи границы Украины на Сумщине и Харьковщине. Как вы думаете, можно ли здесь увидеть определенную логику действий оккупанта? Какую задачу он ставит, почему именно эти направления и эти участки фронта?

– Во-первых, Сумщина. Там у россиян были очень амбициозные планы – создать 15-километровую буферную зону вдоль линии боевого столкновения. К счастью, им это не удалось. Линия фронта была стабилизирована, но враг сместил акценты. Туда зашли менее подготовленные, хотя и численно превосходящие силы из вновь сформированных полков. Та же 870-я бригада морской пехоты была переброшена как раз на Покровское направление. Соответственно, мы были вынуждены свои подтянутые резервы так же перебрасывать на "тушение пожаров".

Поэтому россияне там накопились и пытаются продавить нас на юг от Юнаковки, вытеснить из Алексеевки и, таким образом, угрожать Сумам в контексте проведения террора управляемыми авиационными бомбами, артиллерией, всем, чем они могут достать. Поэтому ситуация там тяжелая, мы обороняемся. Конечно, есть определенные откаты назад.

На Волчанском направлении ситуация лучше. За прошедшую неделю там было 62 штурмовых действия, то есть враг наращивает свою активность, но серьезных продвижений нет. Мы фактически присутствуем на юге Волчанска и пытаемся выполнять ту же роль "спичечного коробка", не выпуская россиян на оперативное пространство.

Присутствует их группировка за рекой Донец, они рвутся на Синельниково, но также пытаются прорываться дальше и поджимать к Харькову.

Почему россияне активизируют эти второстепенные направления? Опять же, чтобы растянуть наши резервы. Год назад было наступление по всей ширине фронта, мы не имели никаких резервов, и поэтому были продвижения врага. Сейчас они существенно упали, мы имеем резервы, но россияне это понимают и пытаются нас максимально рассредоточить. И эти трансграничные удары – это их новая-старая тактика.

