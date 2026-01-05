Оккупанты пытаются расширить зону боев на Сумщине и Харьковщине: в ГПСУ рассказали о ситуации

Российские оккупанты сосредотачивают попытки расширения зоны боевых действий вблизи границы Украины на отдельных участках Сумщины и Харьковщины. Самой напряженной ситуация остается в Хотинской и Юнаковской общинах на Сумщине и Волчанском направлении на Харьковщине.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Заявление он сделал в эфире телемарафона.

По словам Андрея Демченко, вблизи государственной границы противник пытается расширить зону боевых действий в пределах Хотинской и Юнаковской общин Сумской области. Также фиксируются попытки активизации боевых действий в Краснопольской громаде, в частности в районе населенного пункта Грабовское.

На Харьковщине наиболее напряженной остается ситуация на Волчанском направлении, а также в районах населенных пунктов Сотницкий Казачок и Двуречанское. Кроме этого, пограничные подразделения отражают атаки российских сил на Покровском, Лиманском, Краматорском и Купянском направлениях.

Представитель ГПСУ отметил, что на этих участках войска РФ действуют преимущественно малыми штурмовыми группами без техники. В то же время, по его словам, оккупантам не удается продвинуться вглубь территории Украины, и они несут значительные потери.

Как сообщал OBOZ.UA,оккупанты усилили наступательные действия на Гуляйпольском направлении, за последние сутки здесь произошло около 65 боевых столкновений. В декабре 2025 года в южных регионах россияне потеряли более 10 тыс. своих военных, и 70% этих потерь пришлись на районы вблизи Гуляйполя.

Также напомним, в течение 2025 года интенсивность боевых действий на линии фронта оставалась высокой. Как сообщается, общее количество боестолкновений за предыдущий год составило 61 605 огневых контактов.

