Сотни боев за сутки: в Минобороны назвали самый горячий день на фронте в прошлом году

В течение 2025 года интенсивность боевых действий на линии фронта оставалась высокой. Как сообщается, общее количество боестолкновений за предыдущий год составило 61 605 огневых контактов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. Самыми интенсивными сутками года стало 28 ноября, когда в течение суток было зафиксировано 311 боестолкновений с врагом.

Кроме этого, за 12 месяцев 2025 года военное ведомство зафиксировало более 1 887 000 вражеских обстрелов. В среднем – более 5100 обстрелов в сутки. Наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в июле, когда произошло 177 863 ударов.

Во время обстрелов в 2025 году враг почти 40 тысяч раз применял реактивные системы залпового огня.

Ситуация на линии фронта – последние новости

Напомним, в понедельник, 5 января россияне в очередной раз атаковали один из районов Запорожья беспилотником. В результате атаки вражеского дрона загорелся экскаватор, погиб один человек.

Кроме того, в декабре российские оккупационные войска нанесли ряд массированных комбинированных ракетно-дронных ударов по территории Украины. При этом враг выбрал основным направлением для террора во второй половине месяца юг Украины, Одессу и Одесскую область. В целом же за весь 2025 год ВС РФ применили 1 774 ракеты и почти 57 тысяч дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 5 января Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг использовал сотни дронов и около десятка баллистических ракет, под ударом оказались Киев и область, а также Черниговщина и Харьковщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!