Россия ударила по Запорожью дроном: загорелся экскаватор, водитель погиб

5 января россияне в очередной раз атаковали один из районов Запорожья беспилотником. В результате атаки вражеского дрона загорелся экскаватор.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. По его информации, водитель транспорта погиб на месте.

Незадолго до этого, около 11:50, в Запорожье объявили воздушную тревогу. Об этом горожанам сообщил, в частности, Иван Федоров. Он отметил, что работает украинская противовоздушная оборона и призвал жителей города оставаться в безопасных местах до отбоя.

Российские обстрелы Запорожья

2 января российские захватчики совершили одну из крупнейших дроновых атак на город. Облцентр оккупанты атаковали ударными дронами дважды за ночь: зафиксировано девять попаданий.

Повреждены жилые дома, автомобили и дороги, уничтожено здание торгового центра, однако гражданские чудом не пострадали.

В среду, 31 декабря, оккупанты тоже атаковали Запорожье, под вражеским обстрелом оказались сразу три района города. В результате очередного российского обстрела повреждения получили три многоэтажки и три частных дома в разных районах Запорожья. Также известно о поражении нежилых помещений.

По имеющейся информации, в зданиях выбиты окна, разрушены или повреждены балконы, кровли и фасады.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре российские оккупационные войска нанесли ряд массированных комбинированных ракетно-дронных ударов по территории Украины. При этом враг избрал основным направлением для террора во второй половине месяца юг Украины, Одессу и Одесскую область. В целом же за весь 2025 год РОВ применили 1 774 ракеты и почти 57 тысяч дронов Shahed-136/"Гербера"/"Пародия".

Напомним, в ночь на 5 января Россия устроила массированную комбинированную атаку на Украину. Враг использовал сотни дронов и около десятка баллистических ракет, под ударом оказались Киев и область, а также Черниговщина и Харьковщина.

