Под Новый год враг коварно ударил по Запорожью: повреждено много домов. Фото

В среду, 31 декабря оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье, под вражеским обстрелом оказались сразу три района города. В результате атаки российских войск повреждены дома.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Чиновник рассказал о последствиях атаки на город.

В результате очередного российского обстрела повреждения получили три многоэтажки и три частных дома в разных районах Запорожья. Также известно поражение нежилых помещений.

По имеющейся информации, в зданиях выбиты окна, разрушены или повреждены балконы, кровли и фасады.

Российский террор гражданских жителей

Вечером 30 декабря и в ночь на 31 декабря российская оккупационная армия нанесла удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались ряд общин области, произошли пожары. Известно о двух пострадавших.

В частности, от российских дронов страдала Синельниковщина, также ночью оккупанты попали по Васильковской общине. Известно о двух разрушенных частных домах, еще шесть были изуродованы. Повреждения получили магазин и несколько автомобилей, также пострадали газопровод и линия электропередач.

Несколькими днями ранее, 28 декабря, российские войска нанесли авиаудар по Славянску в Донецкой области, применив управляемые авиабомбы. Удар пришелся на жилую застройку города, что привело к жертвам среди гражданского населения. Известно о погибшем и раненых.

По словам главы города, атака произошла в воскресенье, 28 декабря. Российские войска сбросили на Славянск три управляемые авиабомбы, которые попали в частный сектор. В результате удара были повреждены жилые дома. Четверо мирных жителей получили ранения. Еще один человек погиб.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в ночь на 31 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 127 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 101 цель. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

