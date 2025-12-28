Войска РФ атаковали Славянск КАБами: есть жертва

Российские войска нанесли авиаудар по Славянску Донецкой области, применив управляемые авиабомбы. Удар пришелся на жилую застройку города, что привело к жертвам среди гражданского населения.

Известно о погибшем и раненых. Об этом сообщил Городской голова Славянска Донецкой области Вадим Лях.

По словам главы города, атака произошла в воскресенье, 28 декабря. Российские войска сбросили на Славянск три управляемые авиабомбы, которые попали в частный сектор. В результате удара были повреждены жилые дома.

"Воскресенье, 28 декабря. Сегодня враг нанес авиаудар по нашему городу. Три КАБа. Попадание в частный сектор", – говорится в сообщении.

По состоянию на данный момент подтверждено, что трое мирных жителей получили ранения. Еще один человек погиб. Городской голова выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего и призвал жителей города быть осторожными.

"К сожалению, по состоянию на сейчас уже известно о пострадавших. Три человека получили ранения. Один человек погиб. Искренние соболезнования его родным и близким. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!" – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты пытаются блокировать Краматорск и Славянск, превращая города в потенциальные мишени для ударов. На Лиманском направлении продолжаются активные боевые действия, враг использует плохие погодные условия для продвижения вперед. Силы обороны Украины отражают атаки и наносят потери противнику, предупреждая его продвижение к ключевым городам.

