Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

Вечером 30 декабря и в ночь на 31 декабря российская оккупационная армия нанесла удары по Днепропетровской области. Под атакой оказались ряд общин области, произошли пожары.

Известно о двух пострадавших. Детали сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

Что известно

В частности, от российских дронов пострадала Синельниковщина, также ночью оккупанты попали по Васильковской общине.

"Пострадали мужчины 84 и 52 лет. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести, получают необходимую помощь", – написал чиновник.

В результате обстрелов возникли пожары, которые впоследствии ликвидировали чрезвычайники. Известно о двух разрушенных частных домах, еще шесть были изуродованы.

Повреждения получили магазин и несколько автомобилей, также пострадали газопровод и линия электропередач.

Вечером, 30 декабря, враг нанес удары по Никопольскому району – под обстрел попали Никополь и Покровская громада. Враг совершил атаку с помощью FPV-дронов и артиллерии.

"Побиты частный дом и два авто. Повреждена линия электропередач", – подчеркнул Гайваненко.

Силам ПВО удалось сбить над Днепропетровщиной 8 российских дронов.

Напомним, в ночь на 31 декабря российские войска атаковали гражданскую и энергетическую инфраструктуру Одесской области. Враг направил ударные беспилотники на склады и жилые дома, есть пострадавшие. В одном из населенных пунктов области вспыхнули склады логистической компании.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 31 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину, применив 127 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 101 цель. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

