Под ударом были дома и ТЦ: Запорожье пережило одну из самых массированных атак дронов, произошли пожары. Фото и видео

2 января российские захватчики совершили одну из крупнейших дроновых атак на Запорожье. Облцентр оккупанты атаковали ударными дронами дважды за ночь: зафиксировано девять попаданий.

Повреждены жилые дома, автомобили и дороги, уничтожено здание торгового центра, однако гражданские чудом не пострадали. Подробности сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно

Ночной дроновый террор россиянами Запорожья стал одной из самых массированных дроновых атак на облцентр. Силы ПВО в регионе работали на пределе возможностей.

"Спасибо Силам обороны Украины – значительная часть вражеских целей была уничтожена еще на подлете к городу. Именно это позволило избежать раненых среди жителей этой ночью", – отметил Федоров.

А вот предотвратить разрушения, к сожалению, не удалось: в центре города зафиксировано девять попаданий. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты и инфраструктура.

"По состоянию на утро фиксируем десятки поврежденных домов и коммерческих помещений", – подчеркнул Федоров.

Среди "особо опасных" для РФ объектов, которые ядерное государство изо всех сил пыталось "ликвидировать", оказался торговый центр, отметили в МВД.

"В течение ночи российские войска дважды атаковали город ударными БПЛА. Во время первой атаки поздно вечером 1 января возникли три пожара. Обломками повреждены дома, дороги и автомобили. Около 02:00 2 января во время второй атаки вспыхнул ТЦ. Пожар быстро ликвидировали, территорию обследовали саперы ГСЧС. Все экстренные службы работали на местах. Пострадавших нет", – отметили в министерстве.

По словам Федорова, перед коммунальщиками сейчас стоит приоритетная задача: восстановить герметичность в 12 многоэтажках – закрыть выбитые окна, двери, балконы, учитывая минусовую температуру. Также важно полностью расчистить прилегающие территории и дорожное полотно в центральной части города, в частности в Днепровском районе.

"Рассчитываем выполнить эти работы до конца дня", – отметил чиновник.

Враг целился по энергетике

А вот в достижении главной цели – разрушить энергетическую инфраструктуру Запорожья – враг этой ночью не продвинулся.

"Враг и этой ночью пытался ударить по энергетической инфраструктуре, однако по состоянию на утро все абоненты в области со светом. Спасибо энергетикам за быструю и слаженную работу в сверхсложных условиях. Запорожье держится", – подчеркнул Федоров.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Силы ПВО обезвредили 86 из 116 дронов, которыми Россия атаковала Украину. При этом до 30 БпЛА попали в 23 локациях.

Еще два российских дрона причинили вред обломками, которые падали после их сбивания.

