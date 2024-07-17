'У россиян начались проблемы': эксперт объяснил, почему 'Шахеды' начали залетать на территорию Беларуси. Видео

За последнюю неделю во время дроновых атак России на Украину уже четыре вражеских "Шахеда" залетели на территорию Беларуси и часами кружили в белорусском воздушном пространстве. Последний из них 16 июля после нескольких часов полетов упал и взорвался в 55 км от Бобруйска.

Причина таких странных полетов "Шахедов" заключается в том, что с этими дронами у россиян в последнее время серьезные проблемы. Какие именно – в эфире телемарафона рассказал руководитель программ программы Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук.

Комментируя недавние новости по поводу российских "Шахедов" в Беларуси, эксперт отметил, что подобное развитие событий до определенной степени было закономерным.

"Они ("Шахеды". – Ред.) прилетают, ударяются о землю, могут взорваться, могут нет – в результате работы РЭБ или сбивания силами ПВО. Белорусы вынуждены реагировать на свою же собственную агрессию, которую начали вместе с российской армией против Украины. Это не мы по ним стреляем, это россияне", – очертил ситуацию Лакийчук.

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Причины, по которым российско-иранские "Шахеды" начали все чаще "путешествовать" в Беларусь, он объяснил возникшими в последнее время проблемами у россиян с этими дронами-камикадзе. Обусловлены эти проблемы точными ударами по местам изготовления и хранения "Шахедов" на подконтрольной России территории, а также проблемами с заводом в Иране.

С "Шахедами" не очень хорошо у россиян. Много за несколько ударов, точных ударов, наши воины уничтожили – почти 200 "Шахедов" на пусковых установках. И не только, к слову, "Шахедов". Также есть информация от израильской разведки о том, что по каким-то причинам горит завод по производству дронов-"Шахедов" в Иране. Так что определенный дефицит этих видов боеприпасов Россия наблюдает", – отметил Лакийчук.

Дефицит этих дронов-камикадзе приводит к ошибкам в их использовании, считает эксперт.

"От этого полная поспешность при снаряжении этих средств поражения и они могут лететь сплошь и рядом совсем не в том направлении, в котором хотели их операторы. К этому можно добавить работу наших средств РЭБ, которые отклоняют этих "коршунов" от тех целей, куда их направляют. Ну, вот они и летят куда глаза глядят", – резюмировал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ.

Напомним, накануне, 16 июля, сразу два российских "Шахеда" залетели на территорию Беларуси. Первый в воздушное пространство РБ зашел после 4 часов утра, второй – через несколько часов спустя. За последнюю неделю над Беларусью было зафиксировано уже четыре таких случая. В одном из них российский дрон-камикадзе просто исчез, в другом – снова залетел на территорию Украины. Последний же "Шахед", несколько часов круживший над Беларусью, в конце концов упал и взорвался неподалеку от Бобруйска.