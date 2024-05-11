Прошли два года и семьдесят семь дней войны. Сегодня (10 мая – Ред.) россияне предприняли попытку прорыва прямо на Харьков с севера. В самом близком к Харькову месте российско-украинской границы они рано утром атаковали украинские позиции и продвинулись, согласно свежим картам ISW, примерно на 3-4 км вглубь украинской территории по направлению к населенным пунктам Олейниково, Нескучное и Волчанск.

Украинское командование бодро сообщило, что "ни один сантиметр украинской территории ВСУ не уступили врагу", а вот Зеленский был не так оптимистичен и говорил, что ситуация обострилась и бои идут по всему фронту.

Однако все эксперты сходятся на том, что пока россияне не продемонстрировали, что они собираются прямо таки взять Харьков, поскольку задействованных ими в сегодняшней атаке войск для этого было явно недостаточно.

Наблюдатели разделились во мнении об истинных намерениях россиян. Все оценки уместились в диапазоне от "они реально хотят идти на Харьков и постепенно будут вводить все новые и новые резервы", до "это просто попытка раздергать украинские резервы и создать новые участки фронта" с тем, чтобы ослабить ВСУ на покровском, купянском и других направлениях, где у россиян наметились, по их мнению, успехи.

Основная же версия экспертов находится, естественно, посередине и состоит в том, что это сегодняшнее обострение на границе к северу от Харькова является попыткой создания пресловутой "санитарной зоны" шириной в 10 км вдоль всей границы, о которой говорили уже много раз почти все российские спикеры. И что для реального и масштабного наступления на Харьков у россиян нет сил. И вряд ли они появятся в обозримом будущем.

Американцы уже прокомментировали это обострение на российско-украинской границе. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил: "Россия, вполне возможно, осуществит дальнейшие продвижения в ближайшие недели. Но мы не ожидаем каких-либо серьезных прорывов, и со временем приток американской помощи позволит Украине противостоять этим атакам в течение 2024 года".

Весь этот сюжет еще только разворачивается и поэтому я вообще не делаю никаких предположений и оценок. Это может быть все что угодно, включая полную самодеятельность каких-нибудь генералов. Типа: разрешите я попробую? Вдруг пролезет? Ну, попробуй. Чем черт не шутит? Эх, была не была! Или грудь в крестах - или голова в кустах…

Сегодня американцы объявили о новом пакете военной помощи в размере 400 млн. долларов. В него вошли: дополнительные боеприпасы ПВО для ЗРК Patriot и ракетные системы класса "земля-воздух", зенитные ракеты Stinger, оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами Украины, снаряды для артиллерии калибром 155 и 105 мм, противотанковые системы Javelin и AT-4, высокоточные авиационные боеприпасы, высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM), боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, военные автомобили класса HMMWV и MRAP, прибрежные и речные патрульные катера, гранаты и боеприпасы для стрелкового оружия, средства химической, биологической, радиологической и ядерной защиты.

В этом списке, при всей его очевидности, я вижу две позиции, которые говорят о скором появлении в украинском небе F-16: это высокоточные авиационные боеприпасы и высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM). Я могу ошибаться, но вряд ли эти ракеты и боеприпасы предназначены для тех, еще советских самолетов, на которых украинские летчики летают сейчас.

Вот и агентство Reuters (со ссылкой на высокопоставленный украинский военный источник) сообщает, что Киев получит первые F-16 в июне–июле.Собеседник агентства, правда, не уточнил, какая страна поставит истребители. Отправить F-16 Киеву уже пообещали Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. На этой неделе спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш уже говорил, что некоторые украинские пилоты завершают обучение для управления этими самолетами.

Сегодня и вчера продолжался обмен воздушными ударами. Россияне атаковали Харьков, украинцы - НПЗ в Калужской области и нефтебазы в Ровеньках, (Луганская область) и в Юровке под Анапой (Краснодарский край).

Сегодня командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Павлюк, сообщил, что Украина готовит 10 новых бригад, часть из них будет защищать Киев. И добавил, что сейчас главная проблема - нехватка техники, а не людей. Не знаю, насколько с ним согласятся украинские военные на передовой, ведь судя по их сообщениям не хватает и того и другого. Но, дай Бог, если прав Павлюк. Я только за.

Слава Украине!

Два дня назад в Конгрессе, в комитете по ассигнованиям прошли слушания по поставкам оружия Израилю. Присутствовали министр обороны Ллойд Остин и Председатель комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун.

Небезызвестный сенатор Линдси Грэм спросил их: считают ли они правильным решение о бомбардировках городов Хиросима и Нагасаки, в результате которых погибли сотни тысяч мирных жителей? Они ответили, что да, поскольку это помогло остановить войну.

Тогда он высказался в том духе, что сейчас Израиль находится в том же положении, что и Америка в 1945 году и призвал Пентагон продолжать поставки всего необходимого оружия Израилю. "Дайте Израилю то, что ему нужно для ведения войны. Они не могут позволить себе проиграть. Это Хиросима и Нагасаки на стероидах".

Таким образом сегодня ставится вопрос. Если кто-то осуждает Израиль за сопутствующие потери (collateral damage) мирного населения в секторе Газа, то будьте последовательны и осудите бомбардировки Дрездена и Гамбурга, Вюрцбурга и Кельна. Снесите памятник Черчиллю у британского парламента и лишите всех наград летчиков, которые убили десятки тысяч детей и женщин Германии. Иначе все это одно сплошное лицемерие. И оставьте уже Израиль в покое. Довольно ваших нравоучений.

Нетаньяху сегодня уже заявил, что у "Израиля хватит оружия закончить операцию в Рафахе и в одиночку", без американской помощи. Кстати, Рафах уже покинули 100 тысяч мирных жителей. А наземная операция еще не началась. Так что может все еще обойдется и к началу штурма в Рафахе останутся только бойцы ХАМАС. А с ними у ЦАХАЛа разговор будет коротким. Такие дела…