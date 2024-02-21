У россиян сейчас не те возможности: Данилов оценил, возможно ли повторное наступление войск Путина на Киев

Повторное наступление российских войск на Киев вряд ли возможно. На это у армии государства-агрессора не хватит сил.

Покорить украинскую столицу президенту РФ Владимиру Путину не удалось и в начале полномасштабного вторжения, а за два года войны украинские воины существенно выбили вражескому войску "зубы". Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, сейчас у вражеской армии значительно меньшие возможности, чем были два года назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и когда оккупанты смогли подойти к Киеву. Повторить поход на украинскую столицу сейчас россияне вряд ли смогут.

"Не будет такого, что они будут здесь господствовать. Они это собирались делать еще тогда, когда у них были совсем другие возможности. За эти 2 года войны мы повыбивали им те зубы, которые у них были в феврале 2022-го года. Наши войска их окружают, окружают, окружают и их больше не становится", – заявил Данилов.

Свидетельством того, что "взять Киев" Россия способна только в своих мечтах, секретарь СНБО считает тот факт, что Кремль вынужден искать помощи у своих немногочисленных союзников.

"Если бы они были способны, они бы не обращались к КНДР или Ирану", – отметил Данилов.

Напомним, ранее Данилов объяснил, почему Силам обороны пришлось покинуть Авдеевку. Он напомнил, что для "решения вопроса" с этим небольшим городом в Донецкой области агрессор задействовал значительные силы. Количественное преимущество в комплексе с дефицитом снарядов и средств поражения, от которого страдали украинские воины, в конце концов привели к тому, что украинскому войску пришлось выйти из Авдеевки.

По словам Данилова, в таких условиях произошедшее – это "закономерная история, чуда там не могло произойти".