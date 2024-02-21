'Чудо там не могло произойти': Данилов объяснил, почему пришлось покинуть Авдеевку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал обвинения в том, что Силы обороны можно было вывести из Авдеевки раньше. По его словам, он не из тех людей, которые подвергают сомнению решения ВСУ, так как военным нужно доверять, потому что они знают, когда и что им необходимо делать.

Чиновник отметил, что произошедшее в этом городе на Донетчине – это "закономерная история, чудо там не могло произойти". Об этом Данилов сказал в интервью Наталье Мосейчук.

"Мы понимали, какие силы накапливал агрессор, какие силы собирает РФ для того, чтобы решить вопрос по Авдеевке. Если бы у нас было достаточно снарядов, средств поражения для того, чтобы мы их остановили, наши военные сделали бы все возможное и невозможное, чтобы это произошло. И один из основных вопросов, которые на сегодняшний день есть, когда мы говорим и о партнерах, и о других вещах, – это небо", – отметил он.

Данилов объяснил, что в Авдеевке стало очень ощутимым то, что наше войско сейчас не имеет паритета с россиянами в небе. Враг забрасывл город КАБами, особенно активно – перед выводом наших войск на позиции вокруг города.

Комментируя выход ВСУ из Авдеевки, секретарь СНБО отметил: для того, чтобы делать какие-либо выводы, нужно знать все, что происходит на линии фронта протяженностью в 2 тысячи километров.

"Все это – очень сложная шахматная комбинация, и главком должен смотреть на все поле боя... Военные знают, когда и что им нужно делать. Мы им 100% должны доверять. Потому что если мы будем подвергать сомнению каждый военный шаг, если мы каждый раз, сидя здесь в креслах в Киеве, будем рассказывать, что они что-то сделали не так", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Город Авдеевка на Донетчине долгое время был одной из самых горячих точек украинского фронта. В условиях постоянно превосходящих сил противника украинские воины мощно держали оборону. У врага было гораздо больше вооружения и снарядов, поэтому он в течение последних месяцев методично уничтожал Авдеевку.

– Российские оккупационные войска в битве за Авдеевку понесли большие потери, чем в боях за Бахмут. Только за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонной операции потери врага составляют более 47 тысяч военных.

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