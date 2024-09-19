Согласно открытым источникам на балансе у армии США стоит более 8 100 танков M1A1 Abrams разных модификаций. Из них более 2 650 в эксплуатации, остальные на хранении. Украине был передан батальон – 31 танк.

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M2A2 Bradley - на балансе армии США более 6 200 этих ББМ. Из них около 1 500 в строю, остальные на хранении. Украине было передано около 300 единиц.

Stryker - на балансе армии США более 4 400 этих БТР, из которых 1 800 в пользовании, остальные на хранении. Украине было передано 189.

М113 - на балансе армии США около 5 000 этих БМП. Украине было передано 200 ед.

М1117 - на балансе армии США 2 900 этих БТР, из которых 1 800 в пользовании, остальные на хранении. Украине было передано 250 ед.

International MaxxPro - на балансе армии США более 3 000 этих бронеавтомобилей, из которых Украине было передано 440 ед.

Oshkosh L-ATV - на балансе армии США более 7 500 этих бронеавтомобилей, из которых Украине было передано 0 ед.

Могу ещё долго продолжать по номенклатуре используемой армией США техники.

Собственно, когда я вижу заголовок о том, что США не передают, что – либо Украине, потому, что у них это заканчивается, у меня возникает лёгкий диссонанс, между фантазиями в излагаемом западными СМИ тексте и объективной реальностью.