У Украины есть большие шансы на успех, но Путин готовится к затяжной войне: в WP дали прогноз на 2023 год

В войне с агрессором Россией Запад как никогда тверд и решителен в поддержке Украины, а ее армия продолжает маневрировать и хитростью побеждать оккупационную. И если 2023 год продолжится так, как он начался, есть хорошие шансы, что Силы обороны смогут до его конца вернуть все территории или по крайней мере достаточно для того, чтобы окончательно положить конец угрозе РФ.

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Об этом говорится в статье Washington Post со ссылкой на западных чиновников и аналитиков. В то же время они предостерегли, что пока Киев сплотил украинцев ожидать победы в этом году, кремлевский диктатор Владимир Путин готовит россиян до затяжной войны.

"Войска РФ закрепляются на оборонных позициях, усилившись не менее 100 000 мобилизованных. И хотя кажется маловероятным, что Россия сможет захватить больше территории в ближайшее время, Украине также будет труднее добиться успехов в 2023 году, чем в прошлом, несмотря на импульс от последних побед", – считают собеседники издания.

В частности, Элизабет Шекелфорд из Чикагского совета по глобальным делам говорит: если ВСУ не смогут добиться значительных прорывов против этой укорененной, растущей российской силы, существует риск того, что война превратится в длительный конфликт в пользу Путина. Одобренный американским Конгрессом пакет помощи в размере $45 миллиардов обеспечит Украину на целый год, подчеркнула она, но учитывая президентские выборы в США в 2024-м, долгосрочную перспективу такой поддержки предугадать труднее.

"Если это не завершится в 2023 году, у Путина будет очень большое преимущество. У Зеленского все еще есть шансы, потому что у него все еще есть очень сильная поддержка. Но после этого все ставки отменяются", – отметила Шекелфорд.

Со своей стороны бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что события первой недели свидетельствуют о хороших перспективах для Украины. Он отметил преимущества, которыми она сможет воспользоваться – от высокого морального духа в армии, защищающей свою родину, до замечательной сплоченности народа, руководства и непоколебимой поддержки Запада.

Широкое неприятие США и Европой призыва Путина к "рождественскому перемирию" стало четким сигналом того, что на Украину не оказывается давление по вступлению в переговоры, которые могли бы быть использованы Москвой как возможность перевооружиться и перегруппироваться для дальнейшего наступления, укрепляя контроль над оккупированными территориями. .

"Во время новогодней атаки HIMARS в тылу российских войск на Макеевку погибли по меньшей мере 89 российских солдат, по данным Кремля, и гораздо больше, по данным украинских и американских официальных лиц. Удар продемонстрировал не только лучшее оружие, разведку и возможности наблюдения Украины, но и постоянные тактические ошибки России. В Москве обвинили в нападении новоприбывших новобранцев с помощью мобильных телефонов, выдавших их местонахождение. Но официальные лица США заявили о том, что Россия хранила боеприпасы в казармах, что увеличило количество жертв", – напомнили в публикации Washington Post.

Там добавили, что в тот же день перед Новым годом Украина заявила, что Силы обороны сбили все 45 дронов иранского производства, запущенных Россией, чтобы запятнать новогодние праздники. Это, подчеркивают аналитики, свидетельствует о том, что украинская ПВО становится все более умелой в защите инфраструктуры страны.

В то время как заявления Франции, США и Германии о том, что они впервые предоставят Украине боевые машины, значительно улучшают наступательные возможности ВСУ.

"Даже погода оказалась благосклонной к Украине: рекордно теплая зимняя температура в Европе обвалила цены на энергоносители и лишила граждан боли, которая может ослабить европейскую поддержку Киева", – подчеркнуло издание.

В то же время бывший морской пехотинец США, работающий сейчас в Институте исследований внешней политики, Роб Ли предостерег, что сейчас Украине нужно продолжать наступление, а это сложнее, чем оборона местности. Он считает, что успехам ВСУ в 2022 году способствовали российские ошибки, которые вряд ли повторятся сейчас.

"Защищаться легче, чем атаковать, и россияне уже создали длинные оборонительные позиции", – сказал специалист.

В некотором смысле, добавил он, Украина уже выиграла, не только сдержав первоначальное российское наступление, но и вернув почти половину территории, которую войска РФ захватили в первые недели войны.

"После первых двух недель войны стало понятно, что Россия не достигла своих целей. Они были настолько амбициозными, что Украина выиграла лишь тем, что осталась суверенным государством. Но вопрос сейчас состоит в том, сможет ли она достичь того, чего хочет, а именно вернуться по крайней мере к границам 24 февраля, если не отвоевать больше территории", – объяснил Ли.

Эксперты убеждены: многое может сводиться к тому, с какой стороны первыми закончатся боеприпасы. Западные чиновники месяцами предрекали, что Россия рискует остаться без них, и хотя этого еще не случилось, есть доказательства того, что российские поставки низки.

Впоследствии наступательный потенциал Украины будет истощен из-за исчерпания опытных солдат, что потенциально разрушит преимущество в живой силе, которой она пользовалась, считает Роб Ли. По его словам, у России будет шанс возобновить свои линии поставок и боевые возможности, чтобы потенциально начать будущие наступательные действия, как это было после того, когда линии фронта "замерли" после активных боев на Донбассе в 2014-2015 годах.

В то же время судьба Украины будет становиться все более зависимой от переменных вне ее контроля, таких как решимость Запада и наличие западных боеприпасов.

События в США также могут оказаться значительными, убеждена Элизабет Шекелфорд. Хотя поддержка Европы политически важна, ее военный вклад незначителен по сравнению с огромным количеством оружия, поставляемого Вашингтоном, будущие обязательства которого "могут быть под вопросом, если республиканцы выиграют Белый дом в 2024 году".

"Если Путин сможет превратить это в многолетнюю войну в истощение, он, вероятно, сможет дождаться слабости Украины. Это может еще затянуться на время, но на тот момент шансы Украины действительно уменьшатся", – предостерегла Шекелфорд, настаивая на большей поддержке партнерами Киева в обеспечении украинской армии вооружением и военной техникой.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал украинской армии Николай Маломуж подчеркнул, что Украина уже одержала стратегическую победу в войне с Россией, поскольку Путин не добился своей цели. Кардинальный перелом в боевых действиях произошел несколько месяцев назад, и сегодня наша страна стоит на пороге системных изменений, которые должны привести к окончательной победе. Главное условие для нее – мощные и быстрые поставки западных вооружений.

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