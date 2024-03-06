У Украины есть план победы на поле боя и несколько сюрпризов в запасе – Госдеп США

Высшее руководство Соединенных Штатов уверено в победе Украины в войне с РФ. Кроме того, там говорят, что у украинских защитников есть несколько сюрпризов, которые помогут добиться "солидных успехов".

Такое заявление сделал спикер Госдепа США Мэттью Миллер. Речь идет о достижении "солидных успехов" уже в 2024 году.

Миллер подтвердил, что заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд планирует покинуть Госдепартамент в ближайшие недели. По этому поводу ему напомнили, что она в позапрошлом месяце была в Киеве.

В Украине Нуланд сделала заявление о том, что 2024 год принесет определенные солидные успехи на поле боя. И она сказала, что "Путина ждут неприятные сюрпризы на поле боя". В свою очередь Мэттью Миллер подчеркнул, что "Госдеп разделяет это мнение".

"Мы верим, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы одержать победу на поле боя. Мы видели, как они уже добились успеха в Черном море, где за последние 24 часа они потопили еще один российский корабль. Поэтому мы верим, что у них есть сюрпризы. Мы с нетерпением ждем результатов", – отметил Миллер.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в Киев Нуланд провела встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым и послом США в Украине Бриджит Бринк.

Кроме того, заместитель госсекретаря США выразила "большую уверенность", что Конгресс США проголосует за помощь Украине. Однако пока этого не произошло.

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