ООО "Украинская бронетехника" за 2022-2023 годы выделило 87 млн. грн. благотворительной помощи, еще около 12 млн. грн. – материально-технической помощи.

"Волонтерство и благотворительность – это то, чего нет у врага и то, что объединяет вокруг борьбы за свободу Украины миллионы людей по всему миру. Мы, как украинская компания, не можем стоять в стороне. Кроме средств, которые наша компания системно выделяет на благотворительность, ООО "Украинская бронетехника" с начала полномасштабного вторжения бесплатно передала украинским защитникам военной техники на сумму 180 миллионов гривен", - рассказал гендиректор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

По его словам, для того чтобы выиграть войну, каждый из нас должен делать максимум – волонтерить, работать, платить налоги.

"Отечественный ВПК сегодня является одной из трех отраслей, которая платит больше налогов в украинский бюджет. Так, например, ООО "Украинская бронетехника" за 2022-2023 годы заплатила более 480 млн. грн. налогов", - добавил Бельбас.

По его мнению, государство должно приложить максимум усилий, чтобы сохранить и масштабировать предприятия ВПК – для этого нужны понятные всем правилам и многолетнему планированию.