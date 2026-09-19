У Украины есть все возможности, чтобы противостоять РФ на информационном фронте, – Буданов

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что война за будущее Украины продолжается в различных плоскостях – в частности, за умы, критическое мышление и стойкость украинцев. Враг прилагает огромные усилия, чтобы влиять на наших граждан, но и Киев имеет возможности противостоять Москве на информационном фронте.

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Об этом Буданов сказал на Cognitive Influence and Resilience Forum. Он отметил, что Россия бросает огромные ресурсы на пропаганду, ботофермы, дипфейки и манипуляции.

"Но наше главное преимущество – это уникальный внутренний иммунитет к лжи и прочные горизонтальные связи. У нас есть все возможности, чтобы успешно противостоять русне на информационном фронте", – заявил руководитель ОП.

Он назвал ключевые задачи, стоящие перед Украиной. В частности, необходимо консолидировать усилия государства, медиа, экспертов и IT-сектора, чтобы превратить это в единый системный механизм для создания собственных инструментов защиты и контрмер.

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"Мы должны не ждать угроз, а действовать на опережение посредством четких операций в медиапространстве", – подчеркнул Буданов.

"Самая важная валюта – это общественное доверие и способность выдерживать удар, несмотря на любые информационные штормы. Когда государство, вооруженные силы, эксперты и СМИ действуют целостно и системно", – добавил глава ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит наносить удары по России, если Кремль не прекратит войну и террор мирных людей. Украинские ответные атаки будут становиться все более глубокими, а их боевая мощь будет расти.

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