У воина ВСУ в челюсти застряла пуля: он узнал об этом только после рентгена

У одного из украинских военнослужащих странным образом в челюсти застряла пуля. Однако он узнал об этом только, когда сделал рентген, несмотря на то, что потерял два зуба.

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Историю с фронта рассказала в Facebook волонтер Оксана Корчинская. Удивительную вещь обнаружили медики стабилизационного пункта.

По словам добровольца, туда как раз привезли 9 раненых. Сначала медики стабилизировали тяжелых, затем принялись осмотреть бойцов с легкими ранениями. Один из них попросил только покурить и рвался на позиции.

"Осматриваем легких, один говорит, что дайте покурить и отпустите обратно на позиции, только посмотрите, потому что что-то ударило в щеку (на этом месте небольшой порез без кровотечения), выбило два зуба. Переживает, что позже нужно к стоматологу ехать..." – описала ситуацию Корчинская.

По словам волонтера, рентген обнаружил необычный "имплант" – на месте выбитых зубов был шар.

Напомним, украинский парамедик из состава Государственной пограничной службы Украины показал, как происходила эвакуация нашего воина в районе Бахмута Донецкой области. Герой получил сквозное пулевое ранение в руку, когда отражал российский штурм.

Несмотря на то, что вражеская пуля прошила его руку насквозь, братьям удалось остановить кровотечение из раны еще на поле боя. Далее за воином приехал эвакуационный автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник чудом избежал пули во время контактного боя с российскими оккупантами. Она пролетела над шлемом военного, попав в стену.

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