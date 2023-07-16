У врага было время на подготовку: в The Washington Post назвали главное препятствие для контрнаступления ВСУ

Украина долгое время готовилась к началу контрнаступательной операции. Это дало время подготовиться и врагу – российские оккупанты успели плотно заминировать территорию. Именно минные поля стали самым большим препятствием для украинского контрнаступления.

Видео дня

Об этом пишет The Washington Post. При этом нашим Силам обороны не хватает специального оборудования для разминирования территорий, поэтому этот процесс сильно затягивается. Соответственно, продвижение ВСУ тоже замедляется.

"Территории глубиной от 3 до 10 миль (от 5 до 16 км – Ред.) перед основными опорными пунктами россиян были плотно заминированы противотанковыми и противопехотными минами и растяжками. Эти оборонные сооружения успешно сдерживают украинское наступление", – говорят украинские защитники.

Из-за этого ВСУ пришлось изменить стратегию. Вместо того, чтобы пытаться прорваться через минные поля с помощью боевых машин пехоты и боевых танков, которые западные союзники предоставили для помощи Украине в контрнаступлении, подразделения продвигаются вперед пешком и медленно.

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Украина получила всего 15% всего саперного и инженерного оборудования, которое просила у партнеров. Часть необходимых средств прибыла только на прошлой неделе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что для разминирования Украина использует передаваемые США системы M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Однако "они тоже уничтожаются, их нужно много".

Залужный и министр обороны Алексей Резников проинформировали западных партнеров о том, что Украине нужно больше систем разминирования. Речь идет, в частности, о торпедных взрывных зарядах "Бангалор".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что украинское контрнаступление идет очень хорошо, учитывая то, что Силы обороны совершают атаки без превосходства в небе. Кроме того, оккупанты заминировали поля, через которые теперь трудно пройти защитникам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!