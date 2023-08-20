У врага минус четыре единицы техники: в сети показали работу Сил обороны на юге

Российские войска несут потери на всех направлениях линии фронта, включая позиции на юге Украины. Полковник и генерал-майор Вооруженных Сил Виктор Назаров показал кадры с блестящими ударами по дорогостоящей боевой технике противника, что значительно отразится на военном ресурсе захватчиков.

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Командир опубликовал кадры на своем Telegram-канале. Съемка происходит в темное время суток, поэтому взрыв в прицеле беспилотников наших военных выглядит еще более эффектно (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На юге Украины воины ССО уничтожили четыре единицы вражеской техники.", – подписал ролик Назаров.

Аэроразведка установила, что проведенная операция уничтожила ЗРК "Стрела-10", тягач с гаубицей и КАМАЗ российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, снайперы ССО показали, как ликвидируют оккупантов в Донецкой области. Защитники еще раз точно и качественно отработали по позициям противника.

"Мой настрел исчисляется уже сотнями, дальше больше!" – отметил один из героев ролика.

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