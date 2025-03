У ВСУ есть успехи в Торецке, а оккупанты продолжают наступление на Курщине: карты ISW

Силы обороны Украины за последние сутки продвинулись на Торецком направлении фронта в Донецкой области. Российские пропагандисты пожаловались, что там украинские войска имеют преимущество в дронах и активно применяют тактику ДРГ.

Войска РФ продолжили наступательные действия на всем направлениям, но незначительные продвижения, вероятно, имели только на Новопавловском, а собственную территорию – Курщину – обстреляли бомбами ФАБ-3000. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Продвижение ВСУ в Торецке

Геолокационные кадры, опубликованные 28 февраля, показывают, что ВСУ недавно продвинулись вблизи улицы Толбухина и возле шахты "Центральная" в центре Торецка.

На этом фоне российские милитаристы жаловались, что украинские войска имеют количественное преимущество в беспилотниках вблизи Торецка, а также активно проводят диверсионно-разведывательные действия возле породного отвала шахты №10 на северо-западе города, вблизи шахты "Центральная", квартала многоэтажек в центре и вблизи породного отвала шахты "Торецкая" на севере города.

Один пропагандист охарактеризовал значительную часть Торецка как спорную "серую зону" и предположил, что российские войска "смогут перебросить дополнительные силы" в город, чтобы усилить свою группировку в этом районе.

Известно, что ныне операторы беспилотников российских 132-й мотострелковой и 238-й артиллерийской бригад наносят удары по украинским позициям в районе Иванополья (к северо-западу от Торецка).

Действия войск РФ

Отмечается, что 28 февраля и 1 марта российская армия продолжала наступление на северо-запад от Суджи в районе Лебедевки и на север – возле Малой Локни, Викторовки и Новой Сорочины.

Части российского 177-го морского пехотного полка (Каспийская флотилия) 1 марта нанесли авиаудар бомбой ФАБ-3000 по селу Гуево (южнее Суджи) после того, как накануне такой же бомбой ударили вблизи Куриловки.

По данным ISW, оккупационным войскам РФ удалось продвинуться на Новопавловском направлении, в частности к югу от Бурлацкого (к северо-западу от Великой Новоселки). Минобороны страны-агрессора утверждало, что прежде произвело замену подразделений на этом участке фронта. Предварительно, взамен частям российской 60-й мотострелковой бригады (5-я общевойсковая армия) враг прислал подразделения 394-го мотострелкового полка (127-й мотострелковой дивизии) ВС РФ.

Кроме того, в течение 1 марта оккупационные войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на Харьковском направлении – вблизи Волчанска; на Кураховском направлении – возле Константинополя, Андреевки и Улаклов; на Гуляйпольском – неподалеку от Чаривного. Во всех указанных случаях врагу не удалось реализовать подтвержденное наступление.

Также оккупанты вели наступательные действия по остальным направлениям фронта на востоке и юге, но не имели продвижений.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитический ресурс DeepState оценил потери армии РФ в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке на Донетчине, за которые продолжаются бои. В частности, в этих населенных пунктах с апреля 2024-го по февраль 2025 года российские оккупационные войска потеряли более 20 тысяч военнослужащих.

