В DeepState оценили потери россиян в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке: бои за населенные пункты продолжаются

На восточной линии фронта продолжаются бои за города Торецк, Часов Яр и поселок Белогоровка. В этих населенных пунктах с апреля 2024 по февраль 2025 года российская оккупационная армия потеряла свыше 20 тысяч военнослужащих.

Видео дня

Статистикой поделился 22 февраля проект DeepState. "Бои тяжелые и кровопролитные, но Силы обороны стараются всеми силами и средствами удержать россиян", – написали авторы в своем Telegram-канале.

По их подсчетам, с апреля прошлого года по этот февраль потери противника составили:

– в Белогоровке – 3013 военнослужащих:

1543 – безвозвратных;

1455 – санитарных;

15 – пленных.

Оборона поселка продолжается около 1000 дней.

– в Часовом Яру – 4880 военнослужащих:

1967 – безвозвратных;

2897 – санитарных;

16 – пленных.

Битва за город Часов Яр длится более 300 дней.

– в Торецке – 12498 военнослужащих:

4003 – безвозвратных;

8451 – санитарных;

44 – пленных.

Оборона Торецка продолжается около 180 дней.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, ВС РФ пытаются использовать захват Великой Новоселки в Донецкой области, чтобы продвинуться дальше на север от населенного пункта. Недавно агрессор оккупировал Новоочеретоватое на северо-западе; это стало возможным после форсирования захватчиками реки Мокрые Ялы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!