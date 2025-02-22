В DeepState оценили потери россиян в Белогоровке, Часовом Яру и Торецке: бои за населенные пункты продолжаются
На восточной линии фронта продолжаются бои за города Торецк, Часов Яр и поселок Белогоровка. В этих населенных пунктах с апреля 2024 по февраль 2025 года российская оккупационная армия потеряла свыше 20 тысяч военнослужащих.
Статистикой поделился 22 февраля проект DeepState. "Бои тяжелые и кровопролитные, но Силы обороны стараются всеми силами и средствами удержать россиян", – написали авторы в своем Telegram-канале.
По их подсчетам, с апреля прошлого года по этот февраль потери противника составили:
– в Белогоровке – 3013 военнослужащих:
1543 – безвозвратных;
1455 – санитарных;
15 – пленных.
Оборона поселка продолжается около 1000 дней.
– в Часовом Яру – 4880 военнослужащих:
1967 – безвозвратных;
2897 – санитарных;
16 – пленных.
Битва за город Часов Яр длится более 300 дней.
– в Торецке – 12498 военнослужащих:
4003 – безвозвратных;
8451 – санитарных;
44 – пленных.
Оборона Торецка продолжается около 180 дней.
Как ранее писал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, ВС РФ пытаются использовать захват Великой Новоселки в Донецкой области, чтобы продвинуться дальше на север от населенного пункта. Недавно агрессор оккупировал Новоочеретоватое на северо-западе; это стало возможным после форсирования захватчиками реки Мокрые Ялы.
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