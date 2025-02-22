Оккупанты пытаются использовать успехи в районе Великой Новоселки для продвижения дальше на север: в ISW раскрыли планы агрессора. Карта

Российские оккупационные войска пытаются использовать захват Великой Новоселки, чтобы продвинуться дальше на север от населенного пункта. В частности, недавно они оккупировали Новоочеретоватое на северо-западе, это стало возможным после форсирования оккупантами реки Мокрые Ялы.

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Захватчики выискивают слабые места в украинской обороне с целью прорыва в направлении административной границы с Днепропетровской областью. Об этом говорится в новом материале Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что после оккупации Великой Новоселки в конце января россияне на несколько недель приостановили свои атаки на этом участке фронта. Недавно они возобновили наступательные действия и пытаются продвигаться на северо-восток, север и запад от населенного пункта.

К сожалению, захватчики имеют успехи. Аналитики геолоцировали кадры, опубликованные 20 февраля, и получили подтверждение оккупации российскими войсками Новоочеретоватого к северо-западу от Великой Новоселки. Сделать это им удалось после недавнего форсирования реки Мокрые Ялы.

По версии российского минобороны, решающую роль в форсировании Мокрых Ялов и захвате Новоочеретоватого сыграли подразделения 5-й танковой бригады РФ (36-я общевойсковая армия ВС РФ).

"Российские войска, возможно, использовали высохший участок реки Мокрые Ялы вблизи Новоочеретоватого, чтобы продвинуться к населенному пункту, поскольку ISW ранее оценивал, что река Мокрые Ялы может стать серьезной проблемой для российских войск", – говорится в материале.

Аналитики также напомнили о прежних оценках, согласно которым российское командование будет выбирать между двумя вариантами дальнейших действий: передислокацией большей части подразделений Восточного военного округа, задействованных в боях в районе Великой Новоселки на другой участок фронта – или продолжением продвижения к админгранице между Донецкой и Днепропетровской областями. И, похоже, выбран оккупантами был второй вариант.

Также, по данным ISW, россияне активизировали наступательные действия на северо-восточном и западном флангах Великой Новоселки. 21 февраля российский военный блогер опубликовал кадры, на которых якобы видно, как подразделения российской 57-й мотострелковой бригады проводят усиленный взводный механизированный штурм вблизи Новоселки (к западу от Великой Новоселки), а недавно российские войска совершили механизированный штурм численностью в батальон возле Багатыря (к западу от Курахово и северо-восточнее Великой Новоселки).

Другой российский блогер 20 февраля заявил, что подразделения российской 60-й мотострелковой бригады недавно прорвали украинскую оборону севернее Времьевки (к западу от Великой Новоселки) и захватили несколько опорных пунктов в этом районе, рассказали аналитики. Также, отметили в ISW, российские Z-блогеры утверждали, что российские войска недавно продвинулись к западу от Великой Новоселки и к востоку и югу от Новоселки. Однако аналитики не нашли подтверждения этих утверждений.

Пропагандисты уверяют, что российские оккупанты используют бронетехнику и системы радиоэлектронной борьбы (РЕБ) для поддержки российской пехоты, которая атакует вблизи Новоселки, а также используют низины с удаленными укрытиями и ветрозащитными полосами для продвижения между населенными пунктами в этом районе.

Кроме того, один из Z-блогеров 20 февраля заявил, что российские войска наступают на Скудное (к северо-западу от Новоочеретоватого) и в направлении Бурлацкого и Привольного (к северо-западу и западу от Великой Новоселки). Он отметил, что российское военное командование пытается проникнуть в слабые зоны у границы вдоль линии.

Напомним, ранее в ISW оценили ситуацию на фронте и заявили, что украинские войска добиваются успехов под Покровском. Враг тоже имел определенные продвижения, но в большинстве своем заявленные пропагандистами "успехи" не подтверждаются.

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