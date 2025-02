Украинские войска имеют успехи под Покровском: в ISW оценили ситуацию на фронте. Карта

Силы обороны Украины за последние сутки продвинулись на линии фронта под Покровском в Донецкой области. Враг тоже имел определенные продвижения, но в большинстве своем заявленные пропагандистами "успехи" не подтверждаются.

Об этом сообщил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики оценили ситуацию на Покровском направлении, опираясь на геолокационные кадры и заявления в публичном пространстве с обеих сторон.

Сообщается, что российские войска 19 и 20 февраля продолжали наступательные действия под Покровском; северо-восточнее города – возле Зеленого Поля и Елизаветовки; к востоку – вблизи Проминя, Новоторецкого, Воздвиженки, Водяного Второго; на запад – в направлении Сергеевки; юго-западнее – в районе Песчаного, Надеевки, Срибного, Котлино и на Богдановки.

Российские провоенные блогеры жаловались, что ВСУ контратакуют подразделения ВС РФ вблизи Мирного и Зверево к юго-западу от райцентра.

Геолокационные кадры, опубликованные 20 февраля, указывают на то, что украинские войска недавно продвинулись в центре села Запорожье, расположенного юго-западнее Покровска. Российские оккупанты тоже имели там продвижения.

В то же время ISW не подтверждает заявленное Россией "захват" населенных пунктов Зеленое Поле и Запорожье, как и "продвижение" в районе Водяного Второго, Удачного и Котлино. Нет также подтверждения заявлению пропагандистов о якобы вытеснении украинских сил из Песчаного.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что недавно ВСУ осуществили успешные контратаки, которые оттеснили российские войска от Песчаного. По его словам, интенсивность вражеских атак на Покровском направлении периодически снижается. Спикер украинской бригады, действующей на этой линии передовой, тоже оценил, что армия РФ использует в штурмах меньше бронетехники из-за погодных условий и истощения личного состава.

По имеющимся данным, в районе села Запорожье действуют российские подразделения 428-го мотострелкового полка (90-я танковая дивизия); в Тарасовке северо-восточнее Покровска – подразделения 110-й мотострелковой бригады (51-я армия, бывший 1-й АК "ДНР"); вблизи Котлино врагом задействованы силы 30-й мотострелковой бригады; в Селидово, что юго-восточнее Покровска и является ближним тылом российских войск, действуют подразделения 506-го мотострелкового полка (27-я дивизия).

Как сообщал OBOZ.UA, разведка Британии отметила, что попытка окружить Покровск на Донетчине остается приоритетом наступления РФ на этом направлении фронта. Оккупанты пытаются отрезать логистические линии ВСУ, но несут тяжелые потери.

