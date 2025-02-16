Армия России пытается обрезать логистику и окружить Покровск – британская разведка

Попытка окружить Покровск Донецкой области остаются приоритетом для наступления РФ на фронте. Оккупанты пытаются отрезать украинские логистические линии на Покровском направлении и несут тяжелые потери.

Видео дня

Об этом рассказали в разведке Великобритании 16 февраля. В ведомстве указали, что 13 февраля минобороны РФ объявило о захвате села Водяное Второе.

Оно расположено на трассе Н-32 между Константиновкой и Мирноградом – ключевом логистическом маршруте к востоку от Покровска.

В этом районе продолжаются бои, и Силы обороны Украины, вероятно, отражают большую часть российских атак, говорится в сводке.

К западу от Покровска украинские защитники контратакуют в районе Котлино на трассе Т-04-06 и в районе Песчаного.

За оба села идут ожесточенные бои.

В британской разведке отметили, что ВСУ, вероятно, пытаются помешать армии РФ взять под контроль основной маршрут снабжения в направлении Удачного, в 12 км к юго-западу от Покровска.

"Попытка окружения Покровска наряду с попытками отрезать украинские логистические линии вдоль линии фронта остаются приоритетом для российской наступательной деятельности. Эта направленность отражается в высоких показателях потерь в этом районе", – указали в разведке Великобритании.

Там напомнили, что 11 февраля представитель украинской группировки войск "Хортица" заявил, что потери российских войск на Покровском направлении в январе 2025 года составили 7 тыс. убитыми и 15 тыс. ранеными и пропавшими без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW указали, что продвижение россиян на Покровском направлении замедлилось в последние две недели. Вероятно, агрессор весной-летом 2025 может сделать приоритетом наступление на Константиновку – самую южную точку пояса крепостей Украины на Донетчине.

Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов 16 февраля сообщил, что украинские воины провели ряд контратак на Покровском направлении и освободили село Песчаное к югу от города. Также оккупантов потеснили из соседних населенных пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!