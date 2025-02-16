ВСУ освободили село Песчаное на Покровском направлении – ОСГВ 'Хортица'

Силы обороны провели ряд контратак на Покровском направлении. В результате украинским воинам удалось освободить от российских оккупантов село Песчаное к югу от Покровска.

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Также захватчиков потеснили из населённых пунктов, расположенных рядом. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телеканала Киев 24.

Трегубов сообщил об освобождении ранее оккупированного Россией села Песчаное к югу от Покровска. Это произошло в результате ряда успешных контратак.

"Ряд контратак украинских сил имел определенный успех. Об этом, в частности, уже сообщалось, и уже можно говорить об освобождении села Песчаное. Это где-то пять километров к югу от Покровска. Также российские войска были потеснены из еще некоторых населенных пунктов рядом", – подчеркнул спикер ОСГВ "Хортица".

Трегубов добавил: украинские военные не спешат делать заявлений о собственных успехах, учитывая переменчивость ситуации на поле боя. Однако есть основания говорить о том, что происходит определенный перелом ситуации.

"Мы обычно не любим говорить о таком, просто потому, что ситуация переменчива. И бывает такое, что ты скажешь, а ситуация изменится уже на следующий день. Но, похоже, именно на Покровском направлении очень осторожно можно сказать: определенный перелом все же есть. Это можно уже сказать и со ссылкой на президента", – сказал он.

По словам спикера ОСГВ "Хортица", доблесть и слаженное взаимодействие украинских воинов сорвали планы России по обходу Покровска с юга и существенно проредили ряды вражеского войска.

"Очень серьезные российские намерения были по полуокружению города Покровск. Но, тем не менее, они понесли очень серьезные потери именно на этом направлении в течение прошлого месяца и именно в этом месяце они тоже, скажем так, были определенным образом приостановлены и даже отброшены в отдельных населенных пунктах. В первую очередь, за счет эффективного действия беспилотников, за счет эффективного сотрудничества различных украинских подразделений и налаживания эффективного взаимодействия между ними", – резюмировал Трегубов.

Он не уточнил, когда именно из Песчаного выбили россиян. Однако на картах проекта DeepState это село обозначено как контролируемое Силами обороны после обновления карт в ночь на 10 февраля.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об улучшении ситуации на Покровском направлении. Во время общения с журналистами в Мюнхене он отметил, что украинские позиции сейчас там "увереннее, чем были".

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