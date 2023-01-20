'У Запада есть окно возможностей к весне': глава Пентагона рассказал, когда будет решен вопрос с танками для Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что вопрос с танками для Украины может быть решен до грядущей весны. Тогда, по его словам, Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление.

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Об этом министр обороны США заявил по итогам встречи "Рамштайн-8". Заседание сегодня прошло в Германии (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Остин отметил, что Украине пока не будут предоставлять американские танки Abrams. По его словам, много стран Европейского Союза согласились передать имеющиеся у них немецкие танки Leopard. Однако, как уже известно, договоренность по ним не состоялась. Причина в том, что Германия пока не дает своего разрешения, как производитель.

В то же время Остин обнадежил, что уже этой весной украинские защитники начнут контрнаступление. Поэтому, как сказал глава Пентагона, у западных союзников нашей страны есть время до потепления.

Он подчеркнул, что танки должны быть в Украине прежде, чем ВСУ начнут контрнаступление.

Также Остин добавил, что Великобритания пообещала передать Украине танки Challenger 2. Стоит отметить, что это будет первая передача нашей стране западных "основных боевых танков".

Напомним: 20 января 2023 года войдет в историю как переломный момент в процессе предоставления Украине военной помощи западными союзниками. Потому что столько оружия и военной техники, сколько во время восьмого "Рамштайна", наше государство в рамках одного пакета помощи еще не получало.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны США на встрече "Рамштайн-8" призвал союзников "глубже копать" в своей поддержке Украины, поскольку "история наблюдает за нами". Он подробно рассказал о пакете военной помощи на сумму $2,5 млрд, о котором Вашингтон объявил накануне.

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