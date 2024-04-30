'Убегать от украинского дрона – плохая идея': оккупант пытался спастись бегством, но план провалился. Видео

Защитники Украины дроном с противопехотной боевой частью поразили живую силу российской армии на позиции среди поля. Один из захватчиков пытался убежать от "птички", но эта попытка была напрасной.

Видео опубликовал активист Сергей Стерненко. Он в очередной раз поблагодарил украинцев за донаты, благодаря которым у защитников пополняется запас беспилотников.

"Убегать от украинского дрона – плохая идея. Особенно, когда он с противопехотной БЧ", – говорится в посте.

По словам автора, облаком осколков этого российского захватчика накрыли воины Wild Division из рядов 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Под ликвидацию попал тот оккупант, который пытался бежать.

"После удара вашим дроном он уже бегать не будет. Никогда", – еще раз подчеркнул активист значимость донатов от украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее свою "охоту" на оккупантов показали украинские морпехи. В частности, воины 37-й ОБрМП с помощью ударных дронов поразили технику и личный состав ВС РФ.

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