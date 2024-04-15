'Убийственное сочетание для захватчиков': пограничники показали, как поразили позиции врага под Бахмутом

Воины Сил обороны Украины продолжают бить врага в Донецкой области. В частности, на Бахмутском направлении, которое является одним из самых горячих на фронте, пограничники поразили позиции оккупационных российских войск.

Видео работы бойцов в воскресенье, 14 апреля, опубликовали на официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины. По захватчикам ударили воины бригады Гвардии наступления "Помста".

Ударили по позициям вражеского войска пограничники с помощью артиллерии. Военные отметили, что точно наведенная артиллерия с желанием уничтожить врага – убийственное сочетание для захватчиков.

"Минометный расчет пограничников поразил позиции оккупантов на Бахмутском направлении. Четко наведенная артиллерия с бешеным желанием уничтожить врага – убийственное сочетание для захватчиков, и пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" именно на такой эффект каждый раз и рассчитывают", – отметили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, военные 37-й отдельной бригады морской пехоты (ОБрМП) сорвали планы оккупационных войск РФ на юге. В результате атак морпехов ликвидировано десятки оккупантов.

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