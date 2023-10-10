Убийцы за штурвалом: в Украине идентифицировали российских военных с авиабазы 'Энгельс-2'. Фото

Аналитики OSINT-агентства Molfar, занимающиеся идентификацией военных преступников, установили личности российских летчиков с авиабазы "Энгельс-2", бомбящих украинскую гражданскую инфраструктуру. Их личные данные опубликованы на сайте агентства.

Об этом расследователи сообщили в своем Telegram-канале. Они отметили, что идентифицировали 73 сотрудника из "Энгельс-2" – одной из крупнейших авиабаз РФ.

Среди вражеских военных – несколько командиров, пилоты, штурманы и члены команды техников. Команда расследователей собрала большое количество персональных данных, включая адреса проживания, номера телефонов, аккаунты и пароли в соцсетях, подробности биографии и послужные списки.

Специалисты OSINT по открытым источникам создали реестр с контактами военнослужащих.

Среди опознанных значатся:

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Симоненко Александр – командир полка, полковник, руководитель по командирским тренировкам полетов на Ту-95МС. Он принимает участие в военных действиях в Украине с начала полномасштабного вторжения.

Батраков Александр Юрьевич – начальник штаба, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Капша Трофим Александрович – полковник, временный исполняющий обязанности командира соединения и начальника авиабазы в Энгельсе, участвовал в боевых действиях в Сирии.

Печачев Алексей Геннадиевич – пилот Ту-95мс "Изборск", родился в Мелитополе Запорожской области, участвовал в войне в Сирии в 2015 году.

Стегачев Олег Сергеевич - пилот Ту-95МС "Воркута", участвовал в военных действиях в Сирии.

Дорофеев Иван Федорович – пилот Ту-95МС "Мурманск", внесенный в базу "Миротворец" как участник вторжения России в Украину 2022 года.

Манягин Александр Сергеевич – командир эскадрильи Ту-95мс, внесенный в базу "Миротворец" как участник вторжения России в Украину в 2022 году.

Это лишь часть из идентифицированных аналитиками Molfar военных с аэродрома в Энгельсе. Персональные данные об остальных установленных оккупантах можно просмотреть на странице агентства "Враги Украины".

"Эти пилоты, члены экипажей, командиры — все они вовлечены в международные военные преступления, поскольку причастны к ударам по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Украины. Деятельность этих людей... может и должна быть признана преступлением против человечности или актом геноцида украинского народа. И именно поэтому эти люди должны быть признаны международными преступниками. Они и все, кто совершает эти атаки против Украины, должны понимать - наказание неизбежно", - подчеркнули разведчики Molfar.

По информации OSINT-агентства, в домах, где живут семьи военнослужащих авиабазы "Энгельс-2", появились надписи "здесь живет семья убийцы".

"Энгельс-2" – одна из самых больших баз ВВС России, откуда регулярно взлетают бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС для воздушных атак по территории Украины. Она расположена в Саратовской области, примерно в 900 км от Харькова.

Аэродром "Энгельс-2" входит в так называемую ядерную триаду РФ. Авиабаза может использоваться для испытаний новой авиатехники и оборудована инфраструктурой для обслуживания больших и тяжелых самолетов.

В 2021 году Энгельс-2 была единственной в России, где базировались самолеты Ту-160. По подсчетам военных экспертов, в России осталось 16 таких бомбардировщиков. Информацию о обслуживающем их самолете и летно-техническом составе тщательно скрывают.

По подсчетам команды Molfar, бомбардировщики с авиабазы "Энгельс-2" выпустили более 300 ракет по украинским населенным пунктам с декабря 2022 года. При обстреле чаще всего использовали ракеты Х-101 и Х-555.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на авиабазе "Энгельс" на местах для стоянки появились нарисованные Ту-95МС. оккупанты надеются, что нарисованные самолеты будут играть роль ложных целей для украинских беспилотников.

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