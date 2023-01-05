Убили российских военных на блокпосту: ''кадыровцы'' придумали новое развлечение с переодеванием

Во временно оккупированных городах Украины "кадыровцы" продолжают издеваться над российскими оккупантами. Захватчики, подчиненные главе чечни Рамзану Кадырову, развлечения ради уничтожили блокпост с солдатами РФ.

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При этом наказание "кадыровцы" не понесли. Об этом сообщил военнослужащий российской в/ч 72155, его историю опубликовали на канале MobilizationNews.

Эта часть, как отмечается, занимается обеспечением оккупантов в зоне боевых действий, а пункт ее постоянной дислокации – город Улан-Удэ (Бурятия). Военный рассказал, что недавно к ним на обеспечение поставили подразделение "Ахмат", которому начали завозить очень хорошую экипировку и нормальные продукты.

По его словам, "ахматовцам" привезли много заграничного камуфляжа.

"Когда мы спросили, как наши ребята могут получить такие комплекты, они ответили: никак, поскольку Аллах благословил их на Джихад и поэтому они будут обеспечиваться по высшему разряду", – написал оккупант.

Также бурят рассказал о произволе, который совершают наемники Кадырова. В частности, они уничтожили – просто ради развлечения – блокпост с российскими солдатами.

"Военнослужащие подразделения "Ахмат" творят все, что хотят. Однажды даже "случайно" вырезали наш блокпост. Только случайностей таких не бывает... Сами понимаете", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) объяснил, почему из сети исчезли ролики с показательными боями чеченских отрядов. По его словам, они снимались на фоне побед российской армии, а сейчас никаких побед у путинских захватчиков нет. Снимать "видосики" под шквальным артиллерийским огнем, мягко говоря, неудобно, тем более, когда "руки-ноги летят в стороны", сказал Гиркин.

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