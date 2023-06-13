Убили военных инструкторов и сбежали: на оккупированной Донетчине произошел очередной бунт мобилизованных РФ – 'Атеш'

Заключенные, которых мобилизовали в ряды российской армии и отправили в Украину, продолжают бунтовать. На оккупированной части Донетчины сбежала группа зэков, убив при этом троих своих военных инструкторов.

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Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в Telegram. Инцидент произошел на Лиманском направлении, когда именно случился побег – не уточняется.

Известно, что бывшие российские заключенные, которые уже прошли обучение в тренировочных лагерях, угнали грузовик с вооружением. Инструкторов они убили для того, чтобы беспрепятственно завладеть оружием.

После этого "мобики" скрылись в неизвестном направлении. На данный момент их поиски продолжаются.

"В целом логичное развитие событий, когда массово набираешь зэков в армию. "АТЕШ" продолжает следить за развитием событий и желает удачи порядочным арестантам)", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в "ДНР" сбежали 7 мобилизованных российскими оккупантами зэков. Российские спецслужбы уже поймали часть из них.

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