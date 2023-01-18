Участники коалиции Леопардов перед Рамштайном-8 хотят убедить Германию передать Украине танки – The Guardian

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес планирует присоединиться к своим коллегам из Польши и стран Балтии на встрече в Эстонии, чтобы еще раз попытаться убедить Германию передать Украине немецкие танки Leopard 2. Встреча состоится в четверг, 19 января.

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Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в Минобороны. Как отмечается, целью встречи так называемой коалиции Leopard, состоящей из государств, желающих предоставить западные танки нашим защитникам, является "поощрение немцев", если до этого времени Берлин не примет никакого решения о поставках в Украину.

Встреча "коалиции Леопардов" пройдет за день до заседания министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии, где будут обсуждаться будущие поставки оружия в Украину.

В The Guardian отметили, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует выступить на саммите в Давосе в среду.

Ранее Британия заявила, что передаст Киеву эскадрилью из 14 своих танков Challenger 2, но это количество значительно ниже минимума в 100 единиц, который, по словам экспертов, был бы необходим, чтобы позволить украинским силам совершить прорыв в войне против России.

В то же время более 2300 Leopard 2 находятся на хранении в 13 странах Европы, включая Германию, и если они пожертвуют часть своих танков, то это может создать значительную силу на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским гарантом Владимиром Зеленским во Львове 12 января заявил, что Польша готова передать Украине роту танков Leopard. Поставка их состоится в рамках международной коалиции.

В то же время Анджей Дуда подчеркнул, что рота танков Leopard, которую Варшава передаст Украине, – это небольшая и даже символическая помощь. Однако если тяжелую бронетехнику передаст целый ряд стран, то удастся создать крупное танковое подразделение.

Финляндия также заявила, что передаст Украине танки Leopard при условии, что будет создана международная коалиция.

Британия первой нарушила табу по поводу тяжелых танков, пообещав Украине роту своих "Челленджеров".

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