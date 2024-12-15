Участвовал в боях на самых сложных направлениях: на фронте погиб 40-летний пулеметчик из Черкасс. Фото

Защищая Украину, на Донетчине погиб стрелок-пулеметчик Андрей Петров из Черкасс. Он воевал против врага с начала полномасштабной войны, прошел много наиболее горячих направлений фронта, последний бой принял под Покровском.

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Герою навеки осталось 40 лет. О потере сообщил городской голова Анатолий Бондаренко.

Андрей Петров родился в Черкассах, учился в местной ОШ I-III ступеней №11, а затем в Черкасском высшем профессионально-техническом училище №15.

Мужчина работал аппаратчиком в ОАО "АЗОТ". С началом полномасштабного российского вторжения он мобилизовался в ряды украинской армии.

Проходил военную службу в должности стрелка-пулеметчика одной из воинских частей. Погиб на Покровском направлении.

"Андрей участвовал в боях на самых сложных направлениях украинской обороны, начиная с Бахмута. Первое ранение получил под Авдеевкой, последнее – в Очеретино Донецкой области", – отметил мэр.

Простились с погибшим защитником Украины в его родном городе 13 декабря.

"Царство небесное Андрею Петрову. Искренние соболезнования семье", – добавил городской голова.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 ноября в Черкассах простились с 49-летним воином Александром Саенко. Он служил стрелком-санитаром в составе стрелковой роты, погиб в боях на Курщине.

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