Участвовал в боях за Ирпень, Чернигов и Бахмут: на фронте погиб доброволец с Ивано-Франковщины. Фото

На Лиманском направлении фронта погиб 50-летний старший солдат ВСУ Тарас Пришляк из Рогатина Ивано-Франковской области. Он встал на защиту страны добровольцем, в рядах 71-й отдельной егерской бригады прошел бои за Ирпень, Чернигов и Бахмут.

У защитника остались жена и две дочери. О Герое рассказали в Рогатинской городской территориальной громаде.

Тарас Васильевич Пришляк родился 4 ноября 1973 года в Рогатине. Выучился на столяра, прошел службу в армии. В мирное время был разнорабочим: зарабатывал на жизнь в Украине и за границей.

Родные вспоминают Тараса как очень общительного и доброго человека, у него были золотые руки, а двери его дома всегда были открыты для близких и друзей. В молодом возрасте мужчина потерял отца и младшего брата, поэтому стал надежной опорой для двух сестер и матери, которая отошла в вечность во время пандемии. Он также был любящим и заботливым отцом двух дочерей – Виталины и Ирины.

Весной 2022 года Тарас Пришляк решил добровольцем стать в ряды ВСУ и мобилизовался в 71-ю отдельную егерскую бригаду. Стрелец-санитар участвовал в боях за Ирпень, Чернигов, Бахмут. Позже воевал на Авдеевском направлении, а затем – на Лиманском.

Последние бои воин принял в окрестностях населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области. Его сердце перестало биться от смертельного ранения во время вражеского авиационного обстрела 28 марта 2024 года.

Побратимы навсегда запомнят Тараса Пришляка как хорошего воина, человека доброй души, который всегда был готов поддержать, прикрыть в бою.

Без родного человека остались жена, дочери и две сестры воина. Предварительно, прощание с Героем состоится в Рогатине. Ныне идет транспортировка погибшего в родной край, поэтому о времени и месте прибытия скорбного кортежа и дате захоронения землякам сообщат дополнительно.

"Говорят, время лечит. Но это не так, он только притупляет боль тяжелых ран потери, с которыми придется жить семье всегда. Ибо самая большая мука этого мира – остаться без того, кого любишь… Искренне сочувствуем родным, близким, побратимам, всем, кто знал погибшего защитника Тараса Пришляка и вдохновлялся его добрым сердцем и отвагой… Вечный покой души и слава воину, который отдал жизнь за независимость Украины!" – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне с российскими оккупантами погиб 37-летний воин Тарас Шпинта из Надворной Ивано-Франковской области. Он защищал украинскую землю на южном направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!