Учат огневой подготовке и собирать дроны: российские оккупанты летом усиленно взялись за украинских детей

На временно оккупированной территории Украины российские захватчики не оставляют в покое детей, которые фактически находятся там как заложники. Их усиленно учат "любить родину" и вдалбливают в голову, что Украина – самый страшный враг. Причем даже на каникулах цепко держат под контролем.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Что происходит в "новых регионах"

После насильственного "присоединения" к РФ захваченных территорий Украины множество граждан нашей страны оказались в оккупации. Сколько среди них детей – точно не скажет никто, но суть даже не в количестве. Главное то, что юные украинцы подвергаются там мощнейшей промывке мозгов.

Главный специалист Управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ, полковник Тарас Дзюба в комментарии OBOZ.UA рассказал, что на оккупированной части Херсонской области сейчас развернуты (два – точно) военно-спортивных лагеря, в которых детей приучают к режиму, проводят занятия с оружием, по тактической медицине и другим дисциплинам, которые отвечают основным элементам базовой военной подготовки.

"В этих лагерях очень мощная военная агитационная составляющая. Пропаганда там не выключается с утра до ночи. Создается образ врага (конечно, враг для них – это мы и коллективный Запад) и в головы детей вбивают мысль о том, что для их "родины" ("великой России") существует угроза, поэтому собственно и проводится "СВО". Работу этих лагерей курирует непосредственно оккупационная администрация Сальдо", – сообщил Дзюба.

Во время учебного года обязательны занятия по военной подготовке в школах. И тогда, и сейчас (на каникулах) – еще и добровольно-принудительное волонтерство. А это плетение маскировочных сеток для оккупантов, сборка дронов и тому подобное.

Похожая ситуация и на временно оккупированной части Запорожской области. Но все же тут, по словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, "ситуация похлеще". В регионе уже действуют более десятка организаций, которые как раз плотно "занимаются" детьми.

Дошло уже до того, что их учат огневой подготовке, управлять беспилотникамиа и тому подобному. В июне оккупанты еще и запустили проект "Каникулы с Росгвардией" – детей одевают в форму, катают в патрульных автомобилях, учат пользоваться рацией и т.д.

На оккупированной территории Крыма, а также Луганской и Донецкой областей, части которых находятся под контролем российских захватчиков еще с 2014 года, "процесс" давно отработан.

Например, на Донбассе еще за три года до полномасштабного вторжения РОВ в Украину создали свой аналог российской военно-патриотической организации под названием "Молодая Гвардия – Юнармия". И заставили присягать "ДНР".

"Товарищи юнармейцы, поздравляю вас с торжественным днем принятия присяги. Сегодня у вас важнейшее событие – вы присягаете на верность Родине и народу "ДНР". Уверен, что это событие станет одним из самых важных в вашей жизни", – так поздравлял подростков главарь оккупационной администрации Денис Пушилин.

Сейчас там уже присягают России. Особенно активно оккупанты обрабатывают детей в захваченном Приазовье. Многострадальный Мариуполь и его жители сегодня стали объектами для новых "экспериментов". И детям тут – особое внимание.

"Нет, их не лечат (разве что когда устраивают показуху с приездом врачей из РФ), не оказывают психологическую помощь после бомбежек оккупантов. Из наших, украинских детей готовят солдат, которые должны будут воевать против Украины. Это военное преступление", – говорит наш собеседник в разведке.

По его словам, мариупольских детей активно задействуют в "патриотической" игре "Зарница", где опять же постоянно говорят о "врагах". "В игровой форме оккупанты ведут промывку мозгов и учат убивать украинцев", – добавил офицер.

Что делать?

Как противостоять такой милитаризации детей – больной вопрос. Пока захваченные территории находятся под контролем оккупантов, кардинально изменить ситуацию невозможно.

По словам собеседников OBOZ.UA в оккупации, отказ школьника принимать участие в якобы добровольных "мероприятиях" грозит серьезными неприятностями родителям.

"Такие случаи были у нас в Мелитополе, а также в Бердянске. Этим летом детей вывозят для участия в "патриотических сборах" на территорию РФ в Волгоградскую область. Если дети говорили учителям, что не собираются регистрироваться для участия, то домой наведывались люди в погонах и проводили жесткую профилактическую беседу", – поделилась жительница оккупированного города.

Одной из немногих ниточек, связующих детей в оккупации с Украиной, остается онлайн-учеба в наших школах, однако чем дальше, тем труднее это делать. Не ходить в подконтрольную оккупационным администрациям школы уже не возможно, за этим серьезно следят. А если просочится информация, что ребенок все же хочет получить украинский аттестат, родителям грозят отобрать ребенка и отправить в детдом.

Единственный действенный выход из сложившейся ситуации – выезд из оккупации. Других вариантов (до освобождения регионов от российских захватчиков) пока нет.