"Удачно открыли грибной сезон": воины ВСУ накрыли артой оккупантов в одной из посадок Донбасса. Видео

Воины Вооруженных сил Украины показали новое эффектное видео боевой работы. Они ударили по живой силе и технике противника в одной из посадок Донбасса.

Конкретная локация, где были сняты кадры, не раскрывается. Видео 27 февраля поделилась пресс-служба 63-й ОМБр в Telegram-канале.

Операцию провели наши защитники из 63-й отдельной механизированной и 45-й отдельной артиллерийской бригад.

"Группа [россиян] удачно открыла грибной сезон и нашла самого большого гриба в своей жизни", – пошутили военнослужащие.

Украинский дрон-разведчик наблюдал за перемещением российских оккупантов по дороге. Артиллеристы ВСУ совершили один мощный удар – в результате группа захватчиков выбыла из строя.

Свой пост пресс-служба 63-й ОМБр закончила словами: "Вместе победим!".

Как писал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за два года полномасштабной войны ликвидировали 411 550 российских оккупантов. Из этого количества по меньшей мере 850 захватчиков обезврежено во время боев 27 февраля.

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