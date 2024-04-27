Удар БПЛА по нефтебазе в Смоленской области РФ: результат показали со спутника. Фото

В сети показали спутниковые снимки, которые демонстрируют последствия атак украинских беспилотников на нефтебазу "Роснефти" в селе Раздор Смоленской области. На кадрах видно, что некоторые цистерны с топливом выгорели дотла.

Соответствующие кадры опубликовало Радио Свобода. "Последствия удара украинских беспилотников по НПЗ в Смоленской области", – говорится в сообщении.

Кроме этой базы, 24 апреля также было атаковано НПЗ "Роснефти" в другом населенном пункте региона, Ярцево.

По данным украинских источников, на этих двух объектах находилось 26 тысяч кубометров нефти.

За период с начала 2024 года украинские беспилотники уже нанесли повреждения 18 российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к уменьшению производства почти на 14 процентов.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью дроны атаковали Смоленскую, Липецкую и Воронежскую области России. Целью оказались топливно-энергетические объекты, промышленная инфраструктура, нефтебаза и металлургический комбинат.

В Воронежской области дрон пытался атаковать аэродром, где базируются бомбардировщики Су-34, местные власти утверждают об уничтожении БПЛА.

Россияне после атаки возмущаются неэффективностью ПВО кафиров, а также выражают обеспокоенность ростом цен на бензин и требуют ответных ударов по Украине.

По данным источников OBOZ.UA, атаку БПЛА провела Служба безопасности Украины. В Смоленской области уничтожены две базы хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в Ярцево и Розовом, где хранилось 26 тысяч кубометров горючего.

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