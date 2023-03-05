Удар нанесен российской ''Точкой-У'': Human Rights Watch завершила расследование ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске

Организация Human Rights Watch провела собственное расследование обстрела российскими войсками вокзала в Краматорске Донецкой области в апреле 2022 года, в результате чего погибло по меньшей мере 58 человек. Правозащитники установили, что удар был нанесен из территории, которая в то время была захвачена российскими военными. Для обстрела они использовали тактический ракетный комплекс "Точка-У".

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Расследование длилось 10 месяцев. Оно опубликовано на Youtube-канале организации. Как отмечается, ракета была запущена из населенного пункта Кунье, расположенного в Изюмском районе Харьковской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Речь идет про ракету длинной в 6 метров, которая содержит 50 суббоеприпасов 9Н24 (мини-бомб). Во время удара происходит детонация с разбросом стальных осколков. Около 15 тысяч осколков разлетелись по территории железнодорожного вокзала, где в то время было много людей, которые ждали эвакуационные поезда.

Каждый из этих осколков – смертелен для людей на открытом воздухе без защиты. Они предназначены для ранения и гибели людей или для уничтожения слабозащищенной техники в предполагаемой зоне удара.

"Оружие, использованное при обстреле вокзала Краматорска, – баллистическая ракета 9М79К-1, или "Точка-У", – может быть запущена на расстояние до 120 километров от намеченной цели (от с. Кунье до Краматорска – 77 км. – Ред.). Она призвана вызвать максимальный разрушительный эффект. В Краматорске ракетный двигатель ракеты приземлился примерно в 50 метрах к юго-западу от главного входа станции. Сбоку серебряной краской на русском была написана фраза "За детей Донбасса", – говорится в материале.

Суббоеприпас 9Н24 весит 7,4 кг и несет 1,45 кг взрывчатого вещества, что примерно равно весу среднего минометного снаряда.

Правозащитники пишут, что атака на вокзал в Краматорске остается "одним из самых смертоносных одиночных инцидентов для мирных жителей с тех пор, как 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение России в Украину".

Специалисты HRW также побывали в селе Кунье уже после того, как оно было деоккупировано. Там они обнаружили доказательства присутствия "Точки-У", в частности склады и контейнеры для транспортировки.

Правозащитники подтвердили, что во время удара по Краматорску около вокзала действительно могли находится некоторые украинские войска, но на колеях станции не было ни украинский техники, ни военных. За несколько дней до нападения некоторые военнослужащие сил территориальной обороны Украины помогали администрации станции и полиции координировать тысячи людей, которые прибывали для эвакуации.

Ж/д станции и колеи, как говорится в материале, могут быть законными военными целями, но использование кассетных боеприпасов во время атаки на станцию с сотнями мирных жителей нарушает законы войны. Правозащитники отметили, что в день самой атаки, как и много дней подряд ранее власти города и волонтеры объявляли эвакуацию жителей.

До атаки в сети публиковали множество фото огромного количества людей, ждущих эвакуацию на этом вокзале.

Удар по ж/д вокзалу в Краматорске был незаконно неизбирательным, сказали в организации. Те, кто отдали и исполнили приказ должны понести ответственность за военное преступление.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске 8 апреля. 58 человек погибло, ранения получили более 100 мирных гражданах. Оккупанты ударили по вокзалу, когда там находились 4 тыс. человек, большинство из которых – женщины и дети, пытавшиеся эвакуироваться из Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал убийство оккупантами людей в Краматорске "злом, не имеющим границ".

На обломках одной из ракет, которой были убиты в том числе маленькие дети, обнаружена надпись "За детей".

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