Бахмут...

Видео дня

Подразделения ЧВК "Вагнер" и РОВ продолжают брать под Бахмутом и в Бахмуте. Намедни было опубликовано весьма примечательное видео, а именно - прилет по АЗОМу ракеты ТРК "Точка-У". У этого прилёта есть как минимум два очень важных значения.

Во-первых, этот удар значительно повлиял на боеспособность "вагнеровцев" в северном секторе города - промке. Дело в том, что у них и так там дела идут не наилучшим образом, причём настолько, что южный сектор, похоже, был выбран командованием РОВ как более приоритетный и перспективный.

Оккупанты старались последние дни продвигаться вдоль реки Бахмутка с юга на север. Таким образом они намеревались по правому берегу замкнуться с северной группой, то есть, закрыть для ВСУ правый берег, а следовательно, возможность огневого контроля левого берега, откуда Бахмутку никак не могут форсировать.

Но, продвижение с севера было у оккупантов минимальное, а южной группировке не хватало ресурса для того, чтобы проползти весь правый берег и замкнуться на севере. Повесить тряпку на крыше здания и тут же задвухсотиться - это не повесить тряпку на крыше здания и удерживать эту позицию.

А теперь ещё и прилёт по АЗОМу, который подрывает ударный потенциал северной группы и опять требуется заводить резервы. Какие? А точнее - чьи? Опять десантуру? Ту которую уже месяц долбится об Орехово-Васильевку? Или ту которая два месяца с Клещеевки пытается перерезать 0504 за Ивановским?

Во-вторых, самое главное это сам прилёт. По АЗОМу прилетела 9М79, ракеты ТРК "Точка-У" применение которых в последние дни, недели, месяц и более не особо то часто и фиксировалось. Поговаривали об остром дефиците этих ракет у ВСУ. Возможно, ситуация стала выправляться.

В любом случае, о том насколько часто себе могут позволить ВСУ применять данные комплексы мы узнаем в ближайшее время и из этого сможем делать более основательные выводы.

Ну, а пока, 245-й день Бахмут держит успешно оборону.