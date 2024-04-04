Удар по построению 128-й бригады: в СБУ озвучили возможную причину трагедии

В Службе безопасности Украины не исключают возможности того, что ракетный удар оккупантов во время построения 128-й отдельной горно-штурмовой бригады произошел в результате взлома российскими хакерами мессенджера Signal у одного из украинских военнослужащих. В этом мессенджере содержалась переписка, которая касалась времени и места сбора личного состава бригады для проведения церемонии награждения.

Об этом рассказал начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью Укринформу. Он рассказал, что одна из российских хакерских групп распространяет фишинговые сообщения с целью взлома мессенджеров военных.

"Одна из угроз – рассылка фишинговых сообщений для взлома мессенджеров конкретных военных. Рассылает их хакерская группировка "Армагедон". Такие сообщения идут тысячами. Когда им удается "взломать" устройство, то враг получает доступ к мессенджерам, к компьютерам через почты. Часто это приводит к трагическим последствиям. В ходе расследования одной из атак, в ходе которой погибло более 30 наших военнослужащих, мы нашли, что на одно из устройств, на котором был мессенджер Signal, пришло сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда в дальнейшем и прилетела ракета", – рассказал Витюк.

Он подтвердил, что расследование касается удара, направленного оккупантами по 128-му отдельному горно-штурмовому батальону. Сейчас рассматривается одна из основных версий, что такой удар стал возможным из-за технического проникновения. Витюк отметил, что этот инцидент иллюстрирует, насколько опасным может быть использование киберсредств в военных операциях.

Ранее сообщалось, что в результате удара российской ракетой Х-59 по прифронтовой деревне в Запорожье погибли более 20 украинских военнослужащих. Бойцов 128-й Закарпатской горно-штурмовой бригады командование якобы собрало на построение для вручения наград по случаю Дня артиллериста. По факту трагедии министр обороны Рустем Умеров инициировал расследование.

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