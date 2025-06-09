Относительно удара по заводу в Чебоксарах...

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Дело в том, что "Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения" в Чебоксарах – это не про релейки и не только про производство антенн "Комета-М", которые устанавливаются на УМПК и Shahed-136...

Удар по этому предприятию – это вынос микроэлектронной базы для 9М723 ОТРК "Искандер", ракет "Оникс" и экспериментальной мобилизационной ракеты "Бандероль".

Иными словами, это был удар комплексного характера, сосредоточенный на ограничение и даже приостановку производства обширного списка российских средств поражения.