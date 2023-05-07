Ударили по командирам роты, взвода и отделения: оккупант пожаловался, как войска РФ страдают от атак Украины. Аудио

Очередной российский оккупант, которого отправили в Украину воевать и умирать за амбиции диктатора Путина, пожаловался по успешные атаки Сил обороны Украины. Он рассказал, что за один день "трехсотыми" стали сразу командир роты, командир взвода, командир отделения и другие российские военные.

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Информацией он поделился с женой, разговор перехватили украинские спецслужбы. Аудиоперехват опубликовали на официальном Youtube-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте новоть до конца).

Из разговора оккупанта с супругой следует, что он находится на линии фронта Сватово-Кременная в Луганской области Украины.

– Что там у вас? Спокойно?

– Да какое спокойно... Х*хлы по лесам бродят..

– Ну я и смотрю, что там по этому направлению Сватово-Кременная, конечно, такой п*здец творится..

– Тут слышал ху*ню такую, что Путин снова будет выступать. Такой слух прошел, что будет уже не "СВО", а "КТО" – контртеррористическая операция.

– Как всегда. Не знаешь, когда и как это закончится. Ни конца ни края.. Сашка Юданов тоже где-то в вашей стороне. Ленка рассказывает, что в командира, брата, 20 лет, осколок попал и на смерть.

– У нас вот пошли пацаны, бл*ть. Командира роты, командира взвода и командира отделения пох*ярило за один день. И гранатометчика еще въ*бало.. И Санька нашего.

– Они хоть живые, Саш?

– Живые, но ху*во.. Наши, когда ху*ярят, то слышно "пуффф" и засвистело. А у этих (украинских воинов. – Ред) только когда уже прилетело слышно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупационной армии России военное командование принимает решения возвращать на фронт в Украину даже тех оккупантов, которые получили серьезные ранения. Жена одного солдат вражеского войска рассказала, что в часть вернули даже захватчика, которому оторвало половину руки.

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