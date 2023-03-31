Ударить дроном по 'Останкино': майор Гетьман призвал уничтожить центр пропаганды Кремля

Украина должна наносить удары по центрам принятия решений на территории страны-террориста России. Необходимо также нанести удар по телецентру "Останкино" в Москве, который является олицетворением информационной войны против нашей страны.

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В настоящее время у Украины есть необходимое вооружение для таких ударов. Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Можем ли мы БПЛА атаковать Москву? Если мы могли атаковать Энгельс-2", то поверьте, сможем атаковать и Москву, ведь расстояние не превышает 1000 километров", – отметил он.

По убеждению Гетьмана, Украина имеет право наносить удары по любым военным и логистическим объектам страны-оккупанта России, которые используются в войне против нашей страны. "Это не противоречит международному законодательству", – сказал он.

В то же время, по мнению ветерана войны, следует бороться также и с информационным оружием оккупанта. "Одна из составляющих гибридной войны – это информационная война. Поэтому думаю, было бы неплохо атаковать именно "Останкино", – подчеркнул он.

В этом контексте он напомнил об ударе, который агрессор нанес по Киевской телебашне 1 марта 2022 года. "Они атаковали нашу киевскую телебашню, но им это не удалось. Думаю, нашим дронам могла бы удаться атака на "Останкино", – заявил Гетьман.

"Москву можно атаковать, если там есть военные объекты, которые влияют на войну в Украине, которую ведет Российская Федерация. Я считаю, мы не просто можем, но и должны это делать", – подытожил он.

Полную версию интервью с Алексеем Гетьманом вскоре читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, кремлевские пропагандисты устроили истерику из-за поста в Twitter секретаря СНБО Алексея Данилова. В посте был намек на то, что у Украины есть БПЛА дальностью более 3000 километров, он был проиллюстрирован изображением Кремля и самолета Матиаса Руста, который посадил его на Красную площадь в 1987 году.