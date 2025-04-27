Ударные птички работают! Морпехи показали, как превращают врага и его технику в пепел

Украинские морпехи плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать российских захватчиков на украинской земле. В частности, эффективно это делают воины из батальона беспилотных систем 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского.

Видео дня

"Ударные птички" подразделения "Вартові" находят захватчиков, где бы те ни пытались укрыться. Видео поражений показали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"Ударные птички батальона беспилотных систем николаевских морпехов "Вартові" превращают врага и его технику в пепел. Слава морской пехоте Украины!" – указано в комментарии к видео.

На опубликованных кадрах зафиксирована "охота" на захватчиков. Морпехи с помощью дронов уничтожают квадроциклы с российскими штурмовиками, выслеживают и наносят удары по укрытиям вражеской пехоты.

Напомним, накануне, 26 апреля, потери российских захватчиков составили 1030 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, реактивную систему залпового огня, 114 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 136 единиц автомобильной техники оккупантов.

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