Ударные птички работают! Морпехи показали, как превращают врага и его технику в пепел
Украинские морпехи плечом к плечу с побратимами из других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать российских захватчиков на украинской земле. В частности, эффективно это делают воины из батальона беспилотных систем 36 ОБрМП имени контрадмирала Михаила Билинского.
"Ударные птички" подразделения "Вартові" находят захватчиков, где бы те ни пытались укрыться. Видео поражений показали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
"Ударные птички батальона беспилотных систем николаевских морпехов "Вартові" превращают врага и его технику в пепел. Слава морской пехоте Украины!" – указано в комментарии к видео.
На опубликованных кадрах зафиксирована "охота" на захватчиков. Морпехи с помощью дронов уничтожают квадроциклы с российскими штурмовиками, выслеживают и наносят удары по укрытиям вражеской пехоты.
Напомним, накануне, 26 апреля, потери российских захватчиков составили 1030 человек за сутки. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийских системы, реактивную систему залпового огня, 114 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 136 единиц автомобильной техники оккупантов.
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