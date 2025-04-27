ВСУ за сутки обезвредили 1030 оккупантов и восемь танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны отминусовали в боях около 1030 российских захватчиков. Также уничтожили 306 единиц военной техники и вооружения армии РФ

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают примерно 948 640 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные по состоянию на 27 апреля данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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