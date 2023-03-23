Ударных группировок врага нет, но провокации возможны: в ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью

В Государственной пограничной службе сообщили, что в Беларуси у границы с Украиной сейчас нет ударных группировок государства-агрессора России, которые могли бы совершить вторжение на территорию нашего государства. Однако есть вероятность того, что оккупанты могут совершать провокации.

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Об этом сказал спикер ведомства Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, 23 марта. Он отметил, что недооценивать россиян и беларусов не стоит.

"Врага нельзя недооценивать даже несмотря на то, что у него нет достаточных сил на этих направлениях. Враг может попытаться создавать какие-то провокации", – сказал спикер.

В то же время по границе с Россией, по его словам, за последнее время украинскими войсками не была замечена деятельность диверсионно-разведывательных групп. Ранее враг пытался использовать ДРГ, которые собирались заходить на территорию Украины, однако их сразу обнаруживали.

Спикер также добавил, что продолжаются инженерно-фортификационные работы по укреплению границы, чтобы не допустить вторжения агрессора и чтобы силы обороны ВСУ имели возможность отбить атаки. Земли на границе с Беларусью и РФ (до 2 км), в какой бы собственности они ни были, передаются в собственность Госпогранслужбы.

Ранее в ГПСУ говорили, что ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируема, однако несколько напряженная. Причиной является присутствие на беларуской территории российских военных.

Отметим, что США не видят признаков подготовки Беларуси к непосредственному наступлению на Украину. В Белом доме нет разведданных, подтверждающих это.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси хотят создать аналог "Беркута". В ряды группировки в составе внутренних войск РБ планируют привлечь военнообязанных, которых сейчас призывают на сборы.

Управлять процессом поручили агенту Кремля – беларускому генералу Николаю Карпенкову.

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