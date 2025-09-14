Ударный беспилотник Нацгвардии уничтожил российского военного. Видео

В Национальной гвардии Украины показали, как ликвидировали оккупанта, который пытался скрыться от украинских дронов на одном из направлений фронта. Военный страны-агрессора в конце концов пополнил ряды "двухсотых" российских захватчиков, которые пришли на чужую землю убивать украинцев.

Видео попадания в воскресенье, 14 сентября, обнародовала пресс-служба Нацгвардии.

Уничтожение оккупанта дроном Нацгвардии

На опубликованных кадрах видно, как российский оккупант пытается спрятаться от ударов БПЛА среди зелени вблизи разрушенного дома.

Однако это ему не помогло – операторы дронов обнаружили вражеского военного и ликвидировали ударом с воздуха.

"Играть в прятки с операторами дронов Нацгвардии, конечно, можно, но недолго", – заявили в НГУ.

Как писал OBOZ.UA, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки РФ потеряла в войне против Украины 880 своих военных убитыми и ранеными. С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора в живой силе достигли 1 млн 94 тыс. 610 человек.

