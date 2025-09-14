УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ударный беспилотник Нацгвардии уничтожил российского военного. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
2,3 т.
Ударный беспилотник Нацгвардии уничтожил российского военного. Видео

В Национальной гвардии Украины показали, как ликвидировали оккупанта, который пытался скрыться от украинских дронов на одном из направлений фронта. Военный страны-агрессора в конце концов пополнил ряды "двухсотых" российских захватчиков, которые пришли на чужую землю убивать украинцев.

Видео попадания в воскресенье, 14 сентября, обнародовала пресс-служба Нацгвардии.

Уничтожение оккупанта дроном Нацгвардии

На опубликованных кадрах видно, как российский оккупант пытается спрятаться от ударов БПЛА среди зелени вблизи разрушенного дома.

Ударный беспилотник Нацгвардии уничтожил российского военного. Видео

Однако это ему не помогло – операторы дронов обнаружили вражеского военного и ликвидировали ударом с воздуха.

Ударный беспилотник Нацгвардии уничтожил российского военного. Видео

"Играть в прятки с операторами дронов Нацгвардии, конечно, можно, но недолго", – заявили в НГУ.

Ударный беспилотник Нацгвардии уничтожил российского военного. Видео
Ударный беспилотник Нацгвардии уничтожил российского военного. Видео
Ударный беспилотник Нацгвардии уничтожил российского военного. Видео
Ударный беспилотник Нацгвардии уничтожил российского военного. Видео

Как писал OBOZ.UA, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки РФ потеряла в войне против Украины 880 своих военных убитыми и ранеными. С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора в живой силе достигли 1 млн 94 тыс. 610 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!