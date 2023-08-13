Ударный рой: эксперты объяснили, о чем свидетельствует массированный удар по базе оккупантов в Новоозерном

Дальнобойные дроны-камикадзе не обладают характеристиками, позволяющими им прорвать противовоздушную оборону противника. Однако при запуске "роями" они способны перегрузить российскую ПВО своим количеством.

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Поэтому тот факт, что в последнее время оккупанты отчитываются о значительном количестве запущенных Украиной дронов, которые они якобы сбивают и подавляют средствами РЭБ, свидетельствует, что удары становятся более концентрированными, а это повышает их эффективность. Об этом говорится в публикации Defence Express.

Эксперты издания обратили внимание на украинскую атаку в ночь на 12 августа на 943-й центр обеспечения мобилизационного развертывания армии РФ (974 ЦЗРМ), находящегося во временно оккупированном Крыму возле поселка Новоозерное. Из-за "роя" дронов-камикадзе, летевших в направлении этого военного объекта оккупантов, в Крыму ночью работала вражеская ПВО.

К утру захватчики из минобороны РФ отчитались, что смогли сбить 14 из 20 запущенных ВСУ дронов, а остальные, мол, были "подавлены средствами РЭБ".

"Пострадавших и разрушений нет", – похвастались захватчики.

Однако эксперты отметили, что введенная российским МО формулировка об "подавлении средствами РЭБ" настолько же соответствует действительности, насколько описывает регулярные взрывы на территории РФ эвфемизм "хлопки" и другие новообразования современного российского "новояза".

"Именно так (как подавление средствами РЕБ. – Ред.) характеризовались поражения наземных объектов украинскими дронами начиная с удара по "Рублевке", а также все поражения правительственных зданий в самой российской столице в районе "Москва-Сити", – отметили авторы материала.

Еще один интересный момент, который можно заметить в российских "сводках" относительно "отбитых атак" – это упомянутое оккупантами количество дронов-камикадзе, летевших в направлении Крыма, и, в частности, Новоозерного.

"Если взять за основу, что для атаки действительно было использовано 20 дронов-камикадзе, то можно заключить, что сами удары становятся концентрированными. И это действительно один из немногих факторов, который позволяет сделать использование самолето-снарядов эффективным", – подчеркнули в Defence Express.

Они объяснили, что подобные средства поражения не имеют уникальных характеристик, позволяющих им гарантированно прорывать российскую противовоздушную оборону. Однако у них есть значительное преимущество: их много, а стоят они достаточно дешево.

"За счет именно этого фактора возможно применять значительное количество дронов, так называемый "рой" для удара по одному объекту. Потому что каждый ЗРК имеет ограничение в виде канальности – количества целей, которые может одновременно обстреливать. И перегрузки вражеских средств ПВО и позволяют поразить определенные цели", – объяснили секрет успеха тактики запуска дронов-камикадзе "роями" эксперты издания.

Напомним, 12 августа стало известно, что ночью Новоозерное в Крыму атаковали дроны. Захватчики уже традиционно заявили об успешной работе ПВО и якобы отсутствии пострадавших и разрушений.

Однако украинские СМИ со ссылкой на источники в СБУ обнародовали другую информацию об эффективности атаки. По данным журналистов, Служба безопасности Украины использовала во время ночной атаки 17 дронов-камикадзе и направила их на "логистическую базу российских войск неподалеку от Евпатории" (поселок Новоозерное расположен на расстоянии около 30 км от этого оккупированного города в Крыму).

Дроны атаковали, как пишет издание, военный палаточный городок, стоянку автомобильной техники и топливозаправщиков. Масштаб поражения уточняется, однако, согласно сообщениям, речь идет о по меньшей мере "десятках убитых и раненых оккупантов и множестве поврежденной техники".

Крымские паблики, при этом, описывая военный объект в Новоозерном, также упоминали, что "техники там немеряно".